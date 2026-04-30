Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

Wout Verlinden a prolongé son contrat avec le Club NXT jusqu'en juin 2029. La formation brugeoise a annoncé la nouvelle ce jeudi.

Wout Verlinden est récompensé de sa saison réussie sur le plan personnel avec le Club NXT, en Challenger Pro League, mais aussi du magnifique parcours réalisé par les jeunes Brugeois en Youth League, qui ont atteint la finale avant de s'incliner aux tirs au but contre le Real Madrid. Cette saison, le défenseur central a pris part à pas moins de 21 matchs de championnat et à 10 matchs de Youth League.

"Ses performances sont désormais récompensées par une prolongation de contrat jusqu’en 2029", écrit le Club de Bruges dans un communiqué.

Le natif de Mol a signé au Club NXT en juillet 2023 en provenance de l'académie du KRC Genk. Avant le club limbourgeois, il a été formé au Lommel SK.

En plus de mettre en avant sa saison en championnat et en Youth League, le Club de Bruges n'a pas oublié de mettre en lumière ses performances sur la scène internationale : "Avec les U19 belges, il a disputé cinq matchs cette saison et fait partie des éléments réguliers de la ligne défensive."



Wout Verlinden est un défenseur central calme, fiable et intelligent dans son placement, capable d’anticiper et de bien lire le jeu. Il a également une relance propre et une certaine maturité malgré son jeune âge.