Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat
Photo: Club NXT
Deviens fan de Club Brugge NXT! 14

Wout Verlinden a prolongé son contrat avec le Club NXT jusqu'en juin 2029. La formation brugeoise a annoncé la nouvelle ce jeudi.

Wout Verlinden est récompensé de sa saison réussie sur le plan personnel avec le Club NXT, en Challenger Pro League, mais aussi du magnifique parcours réalisé par les jeunes Brugeois en Youth League, qui ont atteint la finale avant de s'incliner aux tirs au but contre le Real Madrid. Cette saison, le défenseur central a pris part à pas moins de 21 matchs de championnat et à 10 matchs de Youth League.

"Ses performances sont désormais récompensées par une prolongation de contrat jusqu’en 2029", écrit le Club de Bruges dans un communiqué.

Le natif de Mol a signé au Club NXT en juillet 2023 en provenance de l'académie du KRC Genk. Avant le club limbourgeois, il a été formé au Lommel SK.

En plus de mettre en avant sa saison en championnat et en Youth League, le Club de Bruges n'a pas oublié de mettre en lumière ses performances sur la scène internationale : "Avec les U19 belges, il a disputé cinq matchs cette saison et fait partie des éléments réguliers de la ligne défensive."


Wout Verlinden est un défenseur central calme, fiable et intelligent dans son placement, capable d’anticiper et de bien lire le jeu. Il a également une relance propre et une certaine maturité malgré son jeune âge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Club Brugge NXT
Wout Verlinden

Plus de news

Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

Excédé par la défaite contre Charleroi, Felice Mazzù a pris une mesure forte à Louvain

10:00
Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

09:30
Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

09:00
Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

08:30
Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

08:00
Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

07:40
Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

07:20
Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

07:00
Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

06:30
Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

23:00
1
Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

21:40
🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

22:26
Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

22:00
🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

21:00
"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

20:30
L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

20:00
Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

19:30
De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

18:40
🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

19:00
Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

18:20
Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

18:00
"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

17:30
OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

17:00
Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

16:30
Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

16:00
Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

15:30
Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

15:00
Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation Avis

Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation

14:40
Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

14:20
Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

13:30
OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

14:00
Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

13:00
🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

12:30
Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

12:00
Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

11:40
Une saison idéale au RFC Liège, puis enfin l'heure de la révélation en Allemagne pour Martin Wasinski ?

Une saison idéale au RFC Liège, puis enfin l'heure de la révélation en Allemagne pour Martin Wasinski ?

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Promotion Play-offs - Demi-finales (R)
FC Liège FC Liège 1-2 Lommel SK Lommel SK
Beerschot Beerschot 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved