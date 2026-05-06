Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

Prêté par Arsenal au FC Porto, Jakub Kiwior ne reviendra pas en Angleterre. Le latéral international polonais signe à titre définitif chez les Dragons.

Jakub Kiwior (26 ans) ne reviendra pas à Arsenal. Le défenseur latéral polonais était prêté cette saison au FC Porto, et s'est imposé comme un titulaire important sur le flanc des Dragons, qui ont récemment été sacrés champions en Liga portugaise.

Résultat : Kiwior va rester au Portugal. Le FC Porto a officialisé la nouvelle : Jakub Kiwior, qui a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues avec Porto, voit son option d'achat levée. Il signe jusqu'en 2030 à l'Estadio Do Dragao, avec une clause libératoire fixée à 70 millions d'euros.

Porto aurait dépensé 17 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, pour s'attacher définitivement les services de l'international polonais (43 caps). Arsenal pourrait donc récupérer sa mise, ayant dépensé 19,5 millions pour s'offrir Kiwior en 2023.

Até 2030 💙



FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️



ℹ️ https://t.co/pJyfJeF7se pic.twitter.com/3pxBbYc74s — FC Porto (@FCPorto) May 5, 2026

Un latéral formé à Neerpede

Jakub Kiwior est un nom qui parle un peu aux supporters d'Anderlecht les plus attentifs : de 2016 à 2019, il évoluait en effet à Neerpede, jusqu'en U21. Il quitte le RSCA en 2019 pour Podbrezova, en Slovaquie, et percera ensuite à Zilina.





En 2021, il décrochait un transfert à La Spezia, puis se mettait dans le radar des grands clubs suite à la Coupe du Monde ; c'est Arsenal qui finissait par se l'offrir un peu plus tard. Un sacré parcours pour Kiwior, en qui Anderlecht ne croyait pas vraiment.