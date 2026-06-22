Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

La Belgique en a déçu plus d'un lors de ses deux premiers matchs dans cette Coupe du Monde. Zlatan Ibrahomovic y est allé de son franc-parler habituel.

En tant que joueur, Zlatan Ibrahimovic a appris à respecter la génération dorée des Diables, croisée à plusieurs reprises sur la scène internationale. Le géant suédois a dû s'avouer plusieurs fois vaincu face à une équipe qui alignait encore Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Radja Nainggolan ou Eden Hazard.

Il a d'ailleurs disputé le dernier match de sa carrière en sélection face aux Diables et a gardé un souvenir amer de cette défaite 0-3 marquée par le triplé de Romelu Lukaku et la défaillance de Ludwig Augustinsson face à Johan Bakayoko.

Mais hier soir, il n'a pas reconnu cette Belgique qui l'avait tant muselé. En plateau pour Fox Sports, l'ancien attaquant du PSG a fait du Zlatan : "En première mi-temps, j’ai failli m’endormir. En deuxième mi-temps, je me suis endormi. Ce match n'avait rien. Un autre match nul pour la Belgique. Je n'ai rien à dire de plus, je cède la parole à mes collègues".

Thierry Henry défend Nathan Ngoy

Présent à ses côtés, Thierry Henry n'a pu qu'aquiescer, mais il s'est tout de même montré plus locace : "Tactiquement, le carton rouge a été le tournant. La Belgique contrôlait le match,créait des brèches. Passer à dix joueurs a tué ce rythme".

Lire aussi… La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche›

L'ancien adjoint de Roberto Martinez est déçu de cette exclusion : "Sur le geste lui-même : il y a eu contact, sans aucun doute. Mais Nathan Ngoy jouait le ballon, pas l’homme. L’intention compte dans ces situations. L’arbitre semble avoir jugé le résultat plutôt que l’action en tant que telle. C’est là que je ne suis pas d’accord. C’était un match physique, à haute intensité. Les deux équipes étaient pleinement engagées. Des interventions comme celle de Nathan font partie de cette bataille, avec de l’agressivité sans témérité. Le seuil pour un carton rouge dans ce contexte semblait trop bas".