Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"
Photo: © photonews

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La Belgique est sous le feu des critiques après un deuxième match nul consécutif. Les Diables Rouges n'ont pas réussi à prendre le dessus sur l'Iran et ont ensuite reçu des critiques de consultants, dont Roy Keane et Jamie Carragher.

La Belgique n'a pas laissé une bonne impression en concédant un deuxième match nul consécutif à la Coupe du monde. Les Diables Rouges n'ont pas fait mieux qu'un 0-0 face à l'Iran dimanche soir, une équipe pourtant largement à leur portée. La presse étrangère s'était déjà montrée particulièrement sévère envers notre sélection nationale, mais plusieurs consultants se sont également posé des questions.

Roy Keane, ancien milieu de terrain notamment de Manchester United, a qualifié la prestation des Diables Rouges de "vraiment mauvaise" sur ITV Sports. "Quand des joueurs ratent des occasions à trois ou quatre mètres du but, quelles chances avez-vous encore ?"

Roy Keane pointe un manque de conviction

"Le raté de Maxim De Cuyper résume parfaitement leur prestation. Il n'y avait aucune conviction dans cette finition, mais en réalité, il n'y en avait pas davantage dans leur jeu en général. Les joueurs manquaient de concentration et ont commis trop d'erreurs simples. J'ai vraiment été déçu par eux", a ajouté l'Irlandais de 54 ans.

Jamie Carragher relance le débat sur la génération dorée

Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool et consultant, s'en est également pris aux Diables Rouges : "Je dois être honnête : c'est exactement le problème de cette soi-disant 'génération dorée'. Depuis des années, on parle de la Belgique comme d'un candidat au titre, mais des prestations comme celle-ci montrent pourquoi elle n'a jamais réellement répondu aux attentes sur la plus grande scène."

"Quand on regarde la qualité de cet effectif, il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas gagner ce match. Vraiment aucune," a-t-il déclaré. Et peut-on réellement lui donner tort ? Selon Transfermarkt, l'écart de valeur marchande entre les deux sélections atteint pas moins de 516 millions d'euros (Belgique : 548 millions d'euros, Iran : 32 millions d'euros).

Lire aussi… La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

"C'est justement ce qui est frustrant. Sur le papier, ils devraient régler ce genre de rencontre très rapidement. Mais au lieu de cela, ils rendent tout lent, prévisible et facile à défendre", a encore ajouté Carragher.

Ces critiques arrivent également à un très mauvais moment. La Belgique n'a plus qu'un match de groupe à disputer face à la Nouvelle-Zélande pour dissiper les doutes, mais la confiance autour de l'équipe a déjà été sérieusement ébranlée après deux prestations décevantes. Ce ne sont pas seulement les résultats qui inquiètent, mais surtout la manière.

Les Diables Rouges semblent pour l'instant trop dépendants des inspirations individuelles, qui font actuellement défaut, et manquent d'automatismes dans la possession du ballon. Face à l'Iran, il y avait de la maîtrise, mais très peu de conviction. Une réaction rapide sera donc nécessaire lors du dernier match de groupe, sans quoi cette Coupe du monde pourrait une nouvelle fois se transformer en immense désillusion. Les scénarios de 2022 et 2024 doivent absolument être évités...

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