La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

Les Diables Rouges ont une nouvelle fois déçu face à l’Iran, mais l’arbitrage est lui aussi sous le feu des critiques. Une faute particulièrement appuyée sur Leandro Trossard fait beaucoup parler.

Très tôt dans le match, l'arbitre a indiqué la limite à ne pas franchir. Après trois minutes, Romelu Lukaku a reçu un carton jaune après être entré en collision avec le gardien adverse. Plus tard dans la partie, un Iranien est allé violemment sur le mollet de Leandro Trossard, crampons en avant. La chaussette du Limbourgeois était déchirée, la douleur très vive. Mais son adversaire direct s'en est tiré sans carton.

Pour l'ancien arbitre Serge Gumienny, l'homme en noir n'a pas été consquent dans ses décisions : "Si vous mettez déjà jaune à Lukaku à la troisième minute, il faut être cohérent", déplore-t-il dans Het Belang van Limburg.

Trossard découpé en tout impunité

"Ce qui arrive à Trossard, c’est nettement plus grave", poursuit l’ancien arbitre. "C’est au minimum jaune, et pour moi même rouge. On voit aussi des preuves physiques : sa chaussette est déchirée, il a des stries sur le mollet. Là, on parle de mise en danger de l’intégrité physique d’un joueur".

Gumienny juge incompréhensible que la VAR ne soit pas intervenue dans cette situation. "Quand on voit une phase pareille, on se demande où est la VAR. C’est une faute évidente qui aurait dû être plus sévèrement sanctionnée", conclut-il.

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La carte rouge de Nathan Ngoy a, dans une moindre mesure, également fait parler. Mehdi Taremi joue parfaitement le coup, mais pour Thierry Henry, l'exclusion est exagérée : "Ngoy jouait le ballon, pas l’homme. L’intention compte dans ces situations. L’arbitre semble avoir jugé le résultat plutôt que l’action en tant que telle. C’est là que je ne suis pas d’accord. C’était un match physique, à haute intensité. Les deux équipes étaient pleinement engagées. Des interventions comme celle de Nathan font partie de cette bataille, avec de l’agressivité sans témérité. Le seuil pour un carton rouge dans ce contexte semblait trop bas".