Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le dernier "vrai" but des Diables Rouges en Coupe du Monde date de... Belgique-Canada, en 2022. Il était signé Michy Batshuayi. La Belgique est pourtant une machine à marquer en qualifications. Mais que se passe-t-il en phase finale ?

Les Diables Rouges perdent leurs moyens 

C'est l'un des points soulevés par Romelu Lukaku ce dimanche après le partage face à l'Iran : les Diables ont été "trop émotionnels", et ont manqué de sang-froid. Après Belgique-Egypte, c'est Youri Tielemans qui soulignait que les joueurs avaient peut-être "perdu leurs moyens". Et ce alors qu'on sentait ce groupe incroyablement serein et concentré à l'approche de cette Coupe du Monde 2026.

Lukaku Romelu
© photonews

Pourtant, c'est évident : une fois que l'enjeu est là, ces Diables Rouges ont une vraie tendance à avoir le souffle coupé. C'était le cas en 2022 : après avoir marqué 25 fois en 8 matchs de qualification (le meilleur total des poules de 5), la Belgique n'a marqué que via Michy Batshuayi, péniblement, face au Canada. Et n'oublions pas que cela avait aussi été le cas à l'Euro 2024, avec 2 buts marqués en 4 matchs, alors que Romelu Lukaku avait fini meilleur buteur des qualifications (et que les Diables avaient marqué 22 buts en 8 matchs).

La méforme de Lukaku ? Pas vraiment une excuse 

Dès lors, la méforme de Romelu Lukaku, en 2022 comme cette année, joue naturellement un rôle aussi. Mais elle ne peut pas être utilisée comme le cache-nez d'une équipe qui a, bien souvent sans Lukaku, marqué cette fois 29 (!) buts en 8 matchs qualificatifs. Les occasions de Maxim De Cuyper ce dimanche rentraient sans coup férir en qualifications. Cette fois, elles se sont écrasées sur Beiranvand.

Rudi Garcia le répétait d'ailleurs souvent quand il devait évoquer l'absence de Lukaku : il préférait que tout le monde marque que de devoir s'en remettre à son attaquant vedette. Et voilà que personne ne marque dès que le niveau monte...

Tielemans Youri
© photonews

Une Coupe du Monde, c'est différent 

La faiblesse de l'opposition est aussi à pointer du doigt. Les deux matchs référence des Diables Rouges en qualifications sur le plan offensif sont probablement les duels face au Pays de Galles : 8 buts marqués en deux matchs face au meilleur adversaire de la poule. Rappelons tout de même que le 4-3 au Stade Roi Baudouin, de un, était miraculeux - et de deux, s'est joué avec Lukaku.

Lire aussi… La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

Mais pour le reste, écraser le Liechtenstein et le Kazakhstan ne donnait pas de réelles indications sur le niveau de notre ligne offensive. Pire : on le voit désormais, mettre 5-0 à la Tunisie avant la Coupe du Monde était un résultat en trompe-l'oeil, vu le niveau des Aigles de Carthage au Mondial. 

Et surtout : une Coupe du Monde, c'est différent. Les équipes donnent tout sur le terrain, surtout des adversaires aussi fiers que l'Iran et l'Egypte - et le format de cette édition 2026 permet à toutes les équipes d'espérer. Quelques points et passer est tout à fait possible même pour les petits poucets : le Cap Vert est presque qualifié, Curaçao peut y croire... presque personne n'est éliminé après deux journées. Ces Diables n'étaient pas préparés à l'intensité mise par des nations se donnant à ce point. 

Eden Hazard n'est plus là pour débloquer n'importe quelle situation 

Enfin, un point est tout de même frappant : la disette offensive des Diables Rouges correspond à peu près à la baisse de forme, puis la retraite d'un certain Eden Hazard. On a beaucoup parlé de la blessure de Romelu Lukaku avant la Coupe du Monde 2022, mais Hazard est aussi arrivé au Qatar en complète méforme. Roberto Martinez était privé de celui qui avait porté la Belgique sur ses épaules en 2018.

Jeremy Doku n'est pas encore Eden Hazard, et ne le sera probablement jamais. Lundi dernier contre l'Egypte, on a vite compris qu'il passerait un mauvais match. Kevin De Bruyne est un leader technique sur courant bien trop alternatif en sélection et manque de jus. Les autres ? Aucun n'est un véritable facteur X et ne paraît capable d'élever son niveau à la hauteur de l'enjeu. Eden Hazard rendait la vie plus facile à tout le monde au sein du secteur offensif. Sans lui, la vie est moins belle... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Iran

Plus de news

La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

12:30
Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

12:00
Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

11:20
"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

11:00
Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

10:00
Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

09:30
1
"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

09:00
Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

08:20
Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

08:40
2
Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

07:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Trossard - Korac

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Trossard - Korac

10:00
"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

06:00
LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0) Live

LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0)

22:51
Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

23:20
8
Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

23:01
📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

21:20
LIVE Coupe du monde 22/6 : les Diables descendus de partout, le Cap-Vert euphorique

LIVE Coupe du monde 22/6 : les Diables descendus de partout, le Cap-Vert euphorique

09:45
La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

10:30
Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi" Réaction

Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi"

00:55
Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

00:08
Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

07:20
Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

08:00
La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Cuypers - Khalaili - Faes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/06: Cuypers - Khalaili - Faes

22:00
Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

22:30
Vers un retour en Europe ? Un club qualifié pour l''Europa League lorgne sur Hugo Cuypers

Vers un retour en Europe ? Un club qualifié pour l''Europa League lorgne sur Hugo Cuypers

22:00
Officiel : Ethan Hazard quitte Tubize-Braine pour se relancer sous les ordres d'un ancien de Pro League

Officiel : Ethan Hazard quitte Tubize-Braine pour se relancer sous les ordres d'un ancien de Pro League

21:30
Le joueur le plus demandé ? 15 millions bientôt sur la table de l'Union

Le joueur le plus demandé ? 15 millions bientôt sur la table de l'Union

21:00
Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

20:49
📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

20:20
Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

19:41
1
Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

16:30
Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

18:30
📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

15:04
"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

14:00
Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

17:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 19:00 Autriche Autriche
France France 23:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 23/06 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 23/06 Algérie Algérie
Portugal Portugal 23/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Croatie Croatie
Colombie Colombie 24/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved