Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Thibaut Courtois avait alerté la direction : grosse altercation au Real Madrid
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Le vestiaire du Real Madrid est en pleine crise avant le Clasico. Une altercation entre Valverde et Tchouaméni aurait aggravé l'ambiance.

Distancé par Barcelona en Liga, éliminé en Coupe du Roi et sorti de la Ligue des champions par le Bayern Munich de Vincent Kompany, le Real Madrid se dirige la tête la première vers une saison blanche. Une énorme déception pour un effectif construit pour tout gagner. Les supporters parlent de saison ratée malgré les énormes attentes du début d'année.

Une bagarre pendant l'entraînement

Cette frustration a laissé des traces dans le vestiaire du club. Selon MARCA, une grosse altercation a éclaté cette semaine à l'entraînement entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Une action de jeu aurait provoqué la montée des tensions entre les deux joueurs avant que la situation ne dégénère.

Les échanges auraient été particulièrement tendus et plusieurs personnes présentes auraient dû intervenir pour calmer les esprits. Mais selon le média espagnol, la dispute ne se serait pas arrêtée au terrain d'entraînement. L'ambiance aurait continué à être électrique dans les vestiaires après la séance.

Courtois s'était déjà embrouillé

Certains joueurs seraient épuisés mentalement après cette saison compliquée et plusieurs relations se seraient fortement dégradées dans le vestiaire. Un petit groupe de joueurs n'adresserait plus la parole à Álvaro Arbeloa. Le coach espagnol aurait une partie du vestiaire contre lui. Même Thibaut Courtois aurait signalé certains comportements à la direction, notamment ceux de Jude Bellingham.

Ces derniers jours, certains supporters avaient lancé une pétition pour réclamer le départ de Kylian Mbappé. Pour beaucoup, toute cette situation serait liée à son manque de professionnalisme. Le Français est blessé et s'était accordé quelques jours de vacances pendant que le Real Madrid jouait en Liga.

Un Clasico sous haute tension

Dimanche, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse du Barça pour un Clasico très attendu. Le club catalan a besoin que d'un seul point pour décrocher officiellement le titre de champion d'Espagne. Une énorme pression pour le Real Madrid secoué par les tensions et les problèmes internes depuis plusieurs semaines.

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