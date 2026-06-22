Anthony Vanden Borre se montre sévère concernant Rudi Garcia : "Il fait de la flûte"

Anthony Vanden Borre n'est pas convaincu par Rudi Garcia après les deux premiers matchs de la Belgique à la Coupe du monde. L'ancien Diable Rouge n'apprécie pas vraiment les explications données par le tacticien français.

La Belgique a démarré sa Coupe du monde par deux partages, d'abord contre l'Égypte (1-1), et ensuite contre l'Iran (0-0). Les Diables Rouges auraient évidemment espéré mieux faire, mais ils peuvent heureusement toujours se qualifier à un match de la fin de la phase de groupe. Un succès contre la Nouvelle-Zélande samedi assurerait quoi qu'il arrive une qualification pour le prochain tour.

Au micro de RTL, dans l’émission Dans le Vestiaire, Anthony Vanden Borre s’est exprimé sur Rudi Garcia, apparu plutôt calme après le partage de la Belgique : "Je me pose des questions sur la clarté. Je ne sais pas s’il pense qu’on est encore le pays le plus brave de la Gaule, mais on est ambitieux en tant que supporters, on veut de la clarté et il a eu le temps, ça fait un an et demi qu’il est là, il a eu assez de matchs pour faire quelque chose et pour l’instant, je ne vois rien."

Une tactique qui n'est pas clair selon Anthony Vanden Borre

"Il a pris un bon groupe de 26, mais sa tactique, ce n’est pas clair", a ensuite souligné l'ex-footballeur. "Quand tu rates un match comme hier, tu dois donner une explication claire aux supporters et là il fait de la mélodie, ou de la flûte. Je l’ai écouté en conférence de presse, je n’ai rien compris. Il mise tout sur Doku et il n’a pas d’autres solutions."

Selon Anthony Vanden Borre, il est clair que Rudi Garcia est le fautif de ce début de Coupe du monde décevant de la Belgique. Le consultant espère évidemment désormais voir les Diables Rouges relever la tête et réaliser une meilleure suite de Coupe du monde.