À un mois de son entrée en lice européenne, Anderlecht n'a pas de coach pour reprendre ses entraînements

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
À un mois de son entrée en lice européenne, Anderlecht n'a pas de coach pour reprendre ses entraînements
Deviens fan de Anderlecht! 4354

Le RSC Anderlecht a repris le chemin des entraînements ce lundi. Sans entraîneur principal, et avec un noyau forcément réduit.

Où en est le RSC Anderlecht à... un mois de son entrée en lice en Coupe d'Europe ? Car si l'urgence en ce qui concerne la reprise de la Jupiler Pro League, prévue début août, ne se fait pas vraiment ressentir ce 22 juin, les Mauves disputeront leur premier match de préliminaires de Ligue Europa le 23 juillet prochain. Un match piège à Hammarby, qui sera en pleine saison (le club de Stockholm est actuellement 4e d'Allsvenskan et a déjà disputé 11 matchs).

Or, à un mois de ce match, Antoine Sibierski... n'a toujours pas annoncé le nom de son entraîneur principal. Une annonce que l'on pressentait pour ce lundi, date de reprise des entraînements. On le sait : la liste des candidats s'est considérablement réduite ces derniers jours, et il est fort probable que l'heureux élu soit à quelques détails près d'être officialisé.

Qui sera-t-il ? Les noms de Karel Geraerts et Oscar Garcia ont circulé avec insistance. Geraerts n'a pas été considéré comme une option par le RSCA, tandis que Garcia a été officiellement libéré par l'Ajax Amsterdam ce week-end : peut-être un signe.

Giulian Biancone, première recrue made in Sibierski 

Un homme espère que le coach qui arrivera a validé son transfert en stoemelings ou au moins que son profil lui plaira : Giulian Biancone, qui est devenu le premier transfert majeur de l'ère Sibierski. Un joueur qui nous avait beaucoup plu à l'époque au Cercle de Bruges, mais qui a depuis changé de poste de prédilection.

Pour le reste, Jérémy Taravel, confirmé dans son rôle de T2, s'occupe des entraînements en attendant que son futur "boss" débarque. Il a au moins l'énorme avantage de connaître son groupe par coeur, lui qui le dirige depuis la fin de saison passée. Mais ce groupe est actuellement fort limité.

En effet, Nathan Saliba et César Huerta sont en pleine Coupe du Monde, et disputeront au moins un 16e de finale - on peut même raisonnablement plancher sur un 8e pour les deux nations-hôtes, en forme. Quelques autres ne sont pas revenus à Neerpede. 

C'est le cas, donc, de Yari Verschaeren, Mats Rits et Thorgan Hazard, en fin de contrat et non-prolongés, mais aussi des nombreux joueurs venus en prêt à Anderlecht la saison passée : Mathys Angély, Moussa Diarra, Mihajlo Ilic et Coba Da Costa. Sauf surprise, aucun d'entre eux ne sera acheté à titre définitif. 

Jérémy Taravel et le futur T1 devront donc composer avec ces absences : même si Saliba et Huerta quittent la Coupe du Monde, disons, en 8e de finales de la Coupe du Monde, aux alentours du 6 juillet, ils pourraient profiter d'une courte période de congé avant leur retour et manqueront donc toute la préparation. Pas l'idéal pour un premier match le 23 juillet. Le noyau sera donc à coup sûr renforcé par des jeunes de Neerpede pour les matchs amicaux à venir. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le match à Hammarby nécessitera d'être déjà au moins un peu compétitif...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Un retour très attendu : Anderlecht rapatrie une figure emblématique de Neerpede

Un retour très attendu : Anderlecht rapatrie une figure emblématique de Neerpede

19:15
Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

Jérémy Doku a quitté les Diables Rouges pour vivre le plus beau jour de sa vie

20:06
1
"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

"On saute contre le premier adversaire correct" : Rodrigo Beenkens très inquiet pour les Diables Rouges

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Juklerød - Mazzu - Trossard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Juklerød - Mazzu - Trossard

18:30
OFFICIEL : Saint-Trond perd un joueur d'expérience avant sa campagne européenne

OFFICIEL : Saint-Trond perd un joueur d'expérience avant sa campagne européenne

18:30
L'incroyable popularité de l'application Mon Petit Prono (MPP) en Belgique : "Les chiffres nous ont surpris"

L'incroyable popularité de l'application Mon Petit Prono (MPP) en Belgique : "Les chiffres nous ont surpris"

19:00
Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

18:00
2
"Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots

"Le principal problème, c'était le manque de qualité" : Toby Alderweireld ne mâche pas ses mots

17:30
2
"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur nous" : l'Autriche prête à créer la surprise ?

"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur nous" : l'Autriche prête à créer la surprise ?

17:00
Après l'exclusion de Ngoy, un consultant étranger dérape : "Les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour ça"

Après l'exclusion de Ngoy, un consultant étranger dérape : "Les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour ça"

16:30
2
Anthony Vanden Borre se montre sévère concernant Rudi Garcia : "Il fait de la flûte"

Anthony Vanden Borre se montre sévère concernant Rudi Garcia : "Il fait de la flûte"

16:00
1
La première vraie erreur de Rudi Garcia ? Avis

La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

15:30
4
La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

10:30
LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

15:12
OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

14:56
Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

14:00
Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

13:00
La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

12:30
11
Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

12:00
Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

11:40
3
Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

11:20
"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

11:00
Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

10:00
Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

09:30
1
"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

09:00
Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

08:20
Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

08:40
3
Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

07:40
1
Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

08:00
Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

Officiel : un entraîneur cité à Anderlecht est désormais libre

21/06
Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

Anderlecht plus concret : comment Giulian Biancone aurait pu rejoindre...le Standard

22:30
Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

07:20
La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

07:00
"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

06:00
LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0) Live

LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0)

22:51
Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

23:20
8

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved