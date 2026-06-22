À un mois de son entrée en lice européenne, Anderlecht n'a pas de coach pour reprendre ses entraînements

Le RSC Anderlecht a repris le chemin des entraînements ce lundi. Sans entraîneur principal, et avec un noyau forcément réduit.

Où en est le RSC Anderlecht à... un mois de son entrée en lice en Coupe d'Europe ? Car si l'urgence en ce qui concerne la reprise de la Jupiler Pro League, prévue début août, ne se fait pas vraiment ressentir ce 22 juin, les Mauves disputeront leur premier match de préliminaires de Ligue Europa le 23 juillet prochain. Un match piège à Hammarby, qui sera en pleine saison (le club de Stockholm est actuellement 4e d'Allsvenskan et a déjà disputé 11 matchs).

Or, à un mois de ce match, Antoine Sibierski... n'a toujours pas annoncé le nom de son entraîneur principal. Une annonce que l'on pressentait pour ce lundi, date de reprise des entraînements. On le sait : la liste des candidats s'est considérablement réduite ces derniers jours, et il est fort probable que l'heureux élu soit à quelques détails près d'être officialisé.

Qui sera-t-il ? Les noms de Karel Geraerts et Oscar Garcia ont circulé avec insistance. Geraerts n'a pas été considéré comme une option par le RSCA, tandis que Garcia a été officiellement libéré par l'Ajax Amsterdam ce week-end : peut-être un signe.

Giulian Biancone, première recrue made in Sibierski

Un homme espère que le coach qui arrivera a validé son transfert en stoemelings ou au moins que son profil lui plaira : Giulian Biancone, qui est devenu le premier transfert majeur de l'ère Sibierski. Un joueur qui nous avait beaucoup plu à l'époque au Cercle de Bruges, mais qui a depuis changé de poste de prédilection.

Pour le reste, Jérémy Taravel, confirmé dans son rôle de T2, s'occupe des entraînements en attendant que son futur "boss" débarque. Il a au moins l'énorme avantage de connaître son groupe par coeur, lui qui le dirige depuis la fin de saison passée. Mais ce groupe est actuellement fort limité.





En effet, Nathan Saliba et César Huerta sont en pleine Coupe du Monde, et disputeront au moins un 16e de finale - on peut même raisonnablement plancher sur un 8e pour les deux nations-hôtes, en forme. Quelques autres ne sont pas revenus à Neerpede.

C'est le cas, donc, de Yari Verschaeren, Mats Rits et Thorgan Hazard, en fin de contrat et non-prolongés, mais aussi des nombreux joueurs venus en prêt à Anderlecht la saison passée : Mathys Angély, Moussa Diarra, Mihajlo Ilic et Coba Da Costa. Sauf surprise, aucun d'entre eux ne sera acheté à titre définitif.

Jérémy Taravel et le futur T1 devront donc composer avec ces absences : même si Saliba et Huerta quittent la Coupe du Monde, disons, en 8e de finales de la Coupe du Monde, aux alentours du 6 juillet, ils pourraient profiter d'une courte période de congé avant leur retour et manqueront donc toute la préparation. Pas l'idéal pour un premier match le 23 juillet. Le noyau sera donc à coup sûr renforcé par des jeunes de Neerpede pour les matchs amicaux à venir. Mais qu'on ne s'y trompe pas : le match à Hammarby nécessitera d'être déjà au moins un peu compétitif...