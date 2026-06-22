Avis La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

Florent Malice
Florent Malice depuis Los Angeles
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La première vraie erreur de Rudi Garcia ?
Photo: AI generated

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Stupeur à une heure et demie du coup d'envoi de Belgique-Iran : Romelu Lukaku était annoncé titulaire. Mises au placard, les mesures de précaution que Rudi Garcia affirmait vouloir prendre.

On soupçonnait Romelu Lukaku d'en mourir d'envie, et on le savait physiquement prêt à jouer une petite heure maximum. Le voir titularisé face à l'Iran n'était donc pas tant un choc parce que ça tenait du miracle médical, mais bien parce que cette décision de Rudi Garcia en disait long.

L'explication de Garcia tenait en un point : Charles De Ketelaere était légèrement blessé, et donc pas apte à tenir sa place en étant à 100%. Bien... mais même s'il avait été fit, CDK n'était pas le seul choix à disposition du sélectionneur. De Ketelaere n'était pas à 100% ? Romelu Lukaku non plus... et ça s'est vu.

Ce Lukaku-là n'est pas prêt 

Même le meilleur des Big Rom' a déjà livré des matchs compliqués face à ce genre de défense regroupée, et ce n'est pas au meilleur qu'on a eu droit ce dimanche au SoFi Stadium. Comment aurait-il pu en être autrement ? Lukaku a joué moins de 100 minutes cette saison. Sa montée au jeu contre l'Egypte, même si elle est "décisive", avait aussi montré des lacunes que son action décisive dès sa première (non) touche de balle a faites oublier. 

Garcia Rudi
© photonews

Sa présence a également tout changé au jeu des Diables Rouges, qui ont trop souvent tenté de forcer le passage par l'axe en s'appuyant sur Romelu... dont les remises étaient franchement mauvaises. Jamais dans le bon tempo, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ne s'est ouvert le chemin du but de Beiranvand qu'en de rares occasions. Le geste le plus parlant a été cet enchaînement dos au but, quand il a tenté de se retourner... et a poussé le ballon bien trop loin pour tirer. C'était un peu après l'heure de jeu, soit au moment où on pensait que Rudi Garcia allait enfin le sortir.

Matias Fernandez-Pardo n'a pas reçu sa chance 

Finalement, Lukaku a joué plus d'une septantaine de minutes, alors qu'une heure devait être le maximum. Comme si en le laissant sur la pelouse, Garcia espérait que la magie finisse par opérer. Peine perdue. Cette titularisation a été un coup d'épée dans l'eau. Et vous ne nous entendrez pas blâmer Romelu à ce sujet. Cette fois, l'erreur est venue du coach. 

Lire aussi… Voici les probabilités de qualification et de première place de la Belgique dans le groupe G

Pourquoi avoir repris Matias Fernandez-Pardo si c'est pour ne lui laisser que des miettes de temps de jeu ? La comparaison avec Divock Origi, faite en conférence de presse, était assez pertinente... mais Origi avait été titularisé en préparation, avant d'obtenir une demi-heure à chaque match de poules. Fernandez-Pardo a joué 12 et 17 minutes en préparation... et 4, puis 3 minutes dans cette Coupe du Monde 2026.

Et maintenant ? Faut-il pour autant titulariser le Lillois contre la Nouvelle-Zélande, et placer sur ses épaules le sort de la nation ? Ce serait probablement la pire chose à faire. Si Fernandez-Pardo avait pu progressivement prendre ses marques, la chose aurait été moins risquée. Désormais, il semble que le poste de n°9 doive encore revenir à Lukaku, qui sera hanté par le souvenir de la Croatie en 2022, ou à De Ketelaere, pas à niveau depuis plusieurs matchs maintenant... 

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