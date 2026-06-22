OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon
Photo: © photonews
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C'est officiel, Felice Mazzù est le nouvel entraîneur de la KAS Eupen. Les Pandas ont annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi.

Récemment limogé de son poste d'entraîneur d'OHL, Felice Mazzù n'a pas traîné pour retrouver un nouveau défi. Le coach belge rejoint la KAS Eupen, formation évoluant en Challenger Pro League. L'ancien entraîneur d'Anderlecht, de l'Union Saint-Gilloise, du KRC Genk, de Saint-Trond ou encore de Charleroi s'est engagé avec les Pandas avec un objectif clair en tête : permettre au club de retrouver l'élite du football belge.

Le club germanophone s'est exprimé dans un communiqué sur la nomination de Felice Mazzù : "Il apporte à la KAS Eupen une vaste expérience du football belge ainsi qu’un parcours reconnu dans la construction d’équipes compétitives et soudées. Au cours de sa carrière d'entraîneur, il a dirigé plusieurs clubs au plus haut niveau du football belge, notamment l'Union Saint-Gilloise, championne de Challenger Pro League en 2020-2021, ainsi que le KRC Genk, vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 2019-2020."

"Mazzù a également été récompensé à plusieurs reprises pour ses performances d'entraîneur. Il a été élu entraîneur belge de l'année lors de la saison 2021-2022. Il a aussi remporté le Belgian Golden Shoe Coach Award ainsi que le Raymond Goethals Award en 2017 et en 2021. Enfin, il a reçu le Guy Thys Award lors de la saison 2021-2022", a vanté le club.

Le staff complet de la KAS Eupen

La KAS Eupen a également dévoilé le staff de l'équipe première. Jérôme Patris sera l'entraîneur adjoint, Damien Marcq le collaborateur technique, Thibaut Meyer le préparateur physique et Enzo Donis l'analyste vidéo et entraîneur des phases arrêtées. L'identité de l'entraîneur des gardiens n'est pas encore connue, mais le club précise qu'elle le sera prochainement.


"L'ensemble de la KAS Eupen souhaite la bienvenue à Felice Mazzù et à son équipe au sein du club", a conclu la formation germanophone dans un communiqué publié ce lundi.

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