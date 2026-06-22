Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ollie Watkins a pris la défense de Jérémy Doku après les propos polémiques de la journaliste de L’Équipe, France Pierron.

Jérémy Doku, qui a manqué le dernier match de la Belgique en raison d'une infection respiratoire, pourrait aussi s'absenter durant cette Coupe du monde pour assister à la naissance de son enfant, prévue très prochainement. Le Belge vivrait d'ailleurs avec "tristesse et dépit" les rumeurs selon lesquelles son absence lors du dernier match serait due à l'accouchement de son épouse et non à une infection respiratoire.

Les propos de France Pierron

Si, en Belgique, le voir partir d'Amérique du Nord pour assister à la naissance de son enfant semble être un choix qui serait respecté, en France, la journaliste de L'Équipe France Pierron s'est montrée critique : "La Coupe du monde, c'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça n'arrivera peut-être plus jamais dans ta vie. C'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien." Des propos qui ont énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, entraînant de nombreuses critiques à l'encontre de la journaliste.

Cette dernière avait d'ailleurs réagi sur Instagram : "J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire. Je comprends qu’ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d’entre vous, et j’en suis désolée. Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur conjointe et de leur enfant." Selon les informations de Clément Garin, France Pierron aurait été carrément suspendue par L'Équipe suite à ses propos envers Jérémy Doku. Cela reste cependant à confirmer.

Ollie Watkins prend la défense de Jérémy Doku 

Ollie Watkins s'est exprimé face à la presse avant le match de l'Angleterre contre le Ghana, qui aura lieu ce mardi à 22h00. L'Anglais a notamment pris la parole sur le dossier Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre. Quelqu’un a qualifié ça de 'dégueulasse' (ndlr : il fait référence aux propos de France Pierron). Pour commencer, ce n’est pas une façon de qualifier une naissance. J’ai vu ce que ma femme a traversé lors de l’accouchement, et tout s’est bien passé pour nous."

Lire aussi… La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

"Je connais des amis et des proches pour qui ce n’a pas été le cas. Comme il dit, ça ne vous arrive qu’une fois. Votre premier enfant, l’accueillir au monde, c’est une bénédiction. Je comprends le point de vue de Jérémy Doku. Il a tout à fait le droit d’y retourner et d’y être", a-t-il conclu.

On ignore pour l’instant si Jérémy Doku sera de retour contre la Nouvelle-Zélande. La Belgique affrontera la nation océanienne samedi à 5h00 du matin. Cette rencontre sera très importante pour les Diables Rouges en vue d’une qualification pour les 1/16es de finale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Aston Villa
Belgique
Jérémy Doku
Ollie Watkins

Plus de news

La première vraie erreur de Rudi Garcia ? Avis

La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

15:30
Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

13:00
La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche

12:30
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Mazzu - Trossard - Korac

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/06: Mazzu - Trossard - Korac

14:56
Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran

12:00
Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?

11:40
2
Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

11:20
"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

11:00
Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir

10:00
Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"

09:30
1
LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

15:12
"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables

09:00
Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande

08:20
Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux

08:40
2
Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base

07:40
1
OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

OFFICIEL : Felice Mazzù rejoint un club wallon

14:56
Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

Les consultants flamands rejoignent les francophones sur le cas Jérémy Doku

16:30
"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson

06:00
LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0) Live

LIVE : L'Iran a le ballon, la Belgique tient bon (0-0)

22:51
Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

Courtois homme du match, comme trop souvent : les cotes des Diables face à l'Iran

23:20
8
Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

Stérile puis réduite à dix, la Belgique cale contre l'Iran et se met dans une situation très compliquée

23:01
📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

📷 Les Américains se ruent... sur de faux maillots belges aux alentours du stade

21:20
Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

Romelu Lukaku en surprise du chef : les explications de Rudi Garcia

20:49
📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

📷 Les supporters de l'Iran sont bien présents à Los Angeles et ont un message clair

20:20
Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

Voici le onze des Diables Rouges... et il y a une énorme surprise !

19:41
1
La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

La reprise est bien là à Anderlecht : des présences remarquées, mais aussi plusieurs absents

10:30
Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi" Réaction

Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi"

00:55
Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"

00:08
Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

Jérémy Doku touché par la polémique : son entourage brise le silence

17:00
2
Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde

07:20
Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

Une situation plus favorable qu'il y a un an ? L'Antwerp se manifeste pour une ancienne cible de Marc Wilmots

08:00
La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !

07:00
Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

21/06
Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

Aidé par un ancien Carolo, Dennis Ayensa face aux Diables : "On peut créer la surprise"

18:30
📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

21/06
"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

"Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran

21/06

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved