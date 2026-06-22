Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

Ollie Watkins a pris la défense de Jérémy Doku après les propos polémiques de la journaliste de L’Équipe, France Pierron.

Jérémy Doku, qui a manqué le dernier match de la Belgique en raison d'une infection respiratoire, pourrait aussi s'absenter durant cette Coupe du monde pour assister à la naissance de son enfant, prévue très prochainement. Le Belge vivrait d'ailleurs avec "tristesse et dépit" les rumeurs selon lesquelles son absence lors du dernier match serait due à l'accouchement de son épouse et non à une infection respiratoire.

Les propos de France Pierron

Si, en Belgique, le voir partir d'Amérique du Nord pour assister à la naissance de son enfant semble être un choix qui serait respecté, en France, la journaliste de L'Équipe France Pierron s'est montrée critique : "La Coupe du monde, c'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça n'arrivera peut-être plus jamais dans ta vie. C'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien." Des propos qui ont énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, entraînant de nombreuses critiques à l'encontre de la journaliste.

🚨💣 HONTEUX.



Une présentatrice de @lequipedegreg a manqué de respect à Jérémy Doku, qui va partir assister à l’accouchement de sa femme dans les prochains jours.



Elle a complètement craqué. pic.twitter.com/h8NhcYq0Tz — Blue Moon (@FRBlueMoon) June 19, 2026

Cette dernière avait d'ailleurs réagi sur Instagram : "J’y exprimais un avis personnel, dans le cadre d’un échange contradictoire. Je comprends qu’ils aient pu choquer, heurter ou blesser certains d’entre vous, et j’en suis désolée. Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur conjointe et de leur enfant." Selon les informations de Clément Garin, France Pierron aurait été carrément suspendue par L'Équipe suite à ses propos envers Jérémy Doku. Cela reste cependant à confirmer.

Ollie Watkins prend la défense de Jérémy Doku

Ollie Watkins s'est exprimé face à la presse avant le match de l'Angleterre contre le Ghana, qui aura lieu ce mardi à 22h00. L'Anglais a notamment pris la parole sur le dossier Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre. Quelqu’un a qualifié ça de 'dégueulasse' (ndlr : il fait référence aux propos de France Pierron). Pour commencer, ce n’est pas une façon de qualifier une naissance. J’ai vu ce que ma femme a traversé lors de l’accouchement, et tout s’est bien passé pour nous."



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"Je connais des amis et des proches pour qui ce n’a pas été le cas. Comme il dit, ça ne vous arrive qu’une fois. Votre premier enfant, l’accueillir au monde, c’est une bénédiction. Je comprends le point de vue de Jérémy Doku. Il a tout à fait le droit d’y retourner et d’y être", a-t-il conclu.

« "DÉGEULASSE" : CE N’EST PAS UNE FAÇON DE QUALIFIER UNE NAISSANCE ! 😤



Votre premier enfant, l’accueillir au monde : C’EST UNE BÉNÉDICTION ! »



Ollie Watkins 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 revient sur LA POLÉMIQUE et les propos de France Pierron 🇫🇷 sur Doku 🇧🇪. 🗣️ pic.twitter.com/OnmY3RdHkq — Actu Foot (@ActuFoot_) June 22, 2026

On ignore pour l’instant si Jérémy Doku sera de retour contre la Nouvelle-Zélande. La Belgique affrontera la nation océanienne samedi à 5h00 du matin. Cette rencontre sera très importante pour les Diables Rouges en vue d’une qualification pour les 1/16es de finale.