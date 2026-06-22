Après l'exclusion de Ngoy, un consultant étranger dérape : "Les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour ça"

Rade Bogdanovic, ancien attaquant de l'Atlético de Madrid et du Werder Brême devenu consultant, a tenu des propos racistes lors de la rencontre entre la Belgique et l'Iran à la télévision serbe.

L'ex-international de la Yougoslavie est au cœur d'une polémique en Serbie suite à des propos tenus après le carton rouge reçu par Nathan Ngoy à la 67e minute de jeu. Habituellement connu pour des dires provocateurs, le consultant a cette fois complètement dépassé les limites.

"Je ne suis pas raciste, mais..."

"À ce niveau, être le dernier défenseur, manquer un ballon qui est immobile et se faire expulser... J'ai toujours dit que ces joueurs, et je ne suis pas raciste, mais les joueurs noirs n'ont pas la concentration pour tenir plus de 60 à 80 minutes", a-t-il déclaré au micro de la chaîne publique serbe, RTS.

"J'ai joué avec eux. Parfois nous devions empêcher nos propres joueurs de faire des erreurs", a-t-il poursuivi, tentant de se justifier avec son expérience de joueur. Il a ensuite été repris par le présentateur de la chaîne de télévision publique, qui a pris pour exemple la France, la sélection disposant de nombreux joueurs de peau régulièrement performants à un très haut niveau.

Rade Bogdanović objasnio na #RTS-u:



“Stvarno nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60-e do 70-e minute.

Ja sam igrao s njima. Mi kad smo igrali utakmice mi smo svoje igrače nekad morali da čuvamo da ne bi napravili grešku.”#fudbal pic.twitter.com/jKCTNkjUQm — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) June 21, 2026

L’ancien footballeur serbe Rade Bogdanovic maintient sa position

Le consultant n'est ensuite pas revenu sur ses propos puisqu'il a gardé sa position en ajoutant : "Si on voulait aller dans les détails, on pourrait. Ils font aussi des erreurs. Je ne généralise pas évidemment, mais la majorité manque de concentration et ensuite ce genre de situations se produit."



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Malgré la polémique, aucune réaction officielle n'a encore été communiquée au moment où ces lignes ont été écrites. Reste à voir si cette sortie médiatique aura des conséquences pour le consultant, dont les propos ont rapidement été relayés sur les réseaux sociaux. De tels propos pourraient évidemment remettre en question son poste au sein de la chaîne de télévision publique serbe.