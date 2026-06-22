LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie

Scott Crabbé, journaliste football
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LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie
Photo: © photonews

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Rudi Garcia s'exprime sur son compte Instagram

Rudi Garcia s'est exprimé sur son compte Instagram suite au partage de la Belgique face à l'Iran sur le score de 0-0 : "Manque d’efficacité. C’est le résumé de notre match. Mais à part ça, je ne peux rien reprocher à mes joueurs, qui ont tout fait pour gagner le match même à 10 contre 11 pendant 30 minutes."

"Ça sera une finale vendredi contre la Nouvelle-Zélande, j’ai toute confiance en mes joueurs pour la gagner", a conclu le sélectionneur belge. La Belgique affrontera la Nouvelle-Zélande samedi à 5h du matin (heure belge).

La première vraie erreur de Rudi Garcia ?

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Stupeur à une heure et demie du coup d'envoi de Belgique-Iran : Romelu Lukaku était annoncé titulaire. Mises au placard, les mesures de précaution que Rudi Garcia affirmait vouloir prendre. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Mohamed Amoura forfait pour une durée estimée à deux semaines

Il n'y a pas que l'Allemagne qui va devoir faire face à un coup dur. L'Algérie devra faire sans Mohamed Amoura pour la fin de la phase de groupe. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise est touché à la cuisse selon DZ Foot. Il s'est blessé lors d'une séance d'entraînement samedi.

L'attaquant a été contraint de déclarer forfait pour une période estimée à deux semaines. Après sa lourde défaite sur le score de 3-0 contre l'Argentine, l'Algérie affrontera la Jordanie ce mardi à 5h00 du matin. Pour son dernier match de la phase de groupe, les Algériens défieront l'Autriche dimanche à 4h00.

Nicolas Baccus

Nico Schlotterbeck forfait : énorme coup dur pour l’Allemagne

Véritable catastrophe pour l'Allemagne, Nico Schlotterbeck est forfait pour la suite de la Coupe du monde. Le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg a révélé la nouvelle ce lundi après-midi.

Alors que l'entraîneur Julian Nagelsmann ne s'était pas montré optimiste en déclarant que cela ne "sentait malheureusement pas très bon", cela s'est confirmé suite à une IRM réalisée ce lundi. Le joueur allemand sera absent plusieurs semaines à cause d'une blessure à la cheville gauche. Il était sorti sur blessure à la pause de la rencontre entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire (2-1), samedi soir.

Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"

Ollie Watkins a pris la défense de Jérémy Doku après les propos polémiques de la journaliste de L’Équipe, France Pierron. (Lire la suite)

Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"

La Belgique est sous le feu des critiques après un deuxième match nul consécutif. Les Diables Rouges n'ont pas réussi à prendre le dessus sur l'Iran et ont ensuite reçu des critiques de consultants, dont Roy Keane et Jamie Carragher. (Lire la suite)

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Les Diables Rouges ont une nouvelle fois déçu face à l’Iran, mais l’arbitrage est lui aussi sous le feu des critiques. Une faute particulièrement appuyée sur Leandro Trossard fait beaucoup parler. (Lire la suite)

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Le dernier "vrai" but des Diables Rouges en Coupe du Monde date de... Belgique-Canada, en 2022. Il était signé Michy Batshuayi. La Belgique est pourtant une machine à marquer en qualifications. Mais que se passe-t-il en phase finale ? (Lire la suite)

Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables

Les Diables Rouges peinent toujours à la finition. Le 0-0 contre l’Iran a encore mis le phénomène en lumière, venant gonfler des chiffres déjà bien peu flatteurs. (Lire la suite)

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Leandro Trossard vit-il ses dernières semaines comme joueur d'Arsenal ? Il y entre dans sa dernière année de contrat et suscite de l'intérêt. (Lire la suite)

"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots

Après le match nul contre l’Égypte, les Diables Rouges n’ont pas non plus réussi à convaincre face à l’Iran. Le 0-0 alimente les doutes grandissants autour de l’équipe nationale. Toby Alderweireld et Marc Degryse se montrent eux aussi particulièrement critiques. (Lire la suite)

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Les Diables Rouges ont encore une fois connu le coup de la panne en mondiovision. Les médias étrangers ne sont pas tendres après ce faux départ prolongé. (Lire la suite)

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Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
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Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
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