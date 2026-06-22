LIVE Coupe du monde 22/06 : un joueur allemand forfait pour la suite du tournoi, coup dur pour l'Algérie
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Rudi Garcia s'exprime sur son compte Instagram
Rudi Garcia s'est exprimé sur son compte Instagram suite au partage de la Belgique face à l'Iran sur le score de 0-0 : "Manque d’efficacité. C’est le résumé de notre match. Mais à part ça, je ne peux rien reprocher à mes joueurs, qui ont tout fait pour gagner le match même à 10 contre 11 pendant 30 minutes."
"Ça sera une finale vendredi contre la Nouvelle-Zélande, j’ai toute confiance en mes joueurs pour la gagner", a conclu le sélectionneur belge. La Belgique affrontera la Nouvelle-Zélande samedi à 5h du matin (heure belge).
La première vraie erreur de Rudi Garcia ?
Stupeur à une heure et demie du coup d'envoi de Belgique-Iran : Romelu Lukaku était annoncé titulaire. Mises au placard, les mesures de précaution que Rudi Garcia affirmait vouloir prendre. (Lire la suite)
Mohamed Amoura forfait pour une durée estimée à deux semaines
Il n'y a pas que l'Allemagne qui va devoir faire face à un coup dur. L'Algérie devra faire sans Mohamed Amoura pour la fin de la phase de groupe. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise est touché à la cuisse selon DZ Foot. Il s'est blessé lors d'une séance d'entraînement samedi.
L'attaquant a été contraint de déclarer forfait pour une période estimée à deux semaines. Après sa lourde défaite sur le score de 3-0 contre l'Argentine, l'Algérie affrontera la Jordanie ce mardi à 5h00 du matin. Pour son dernier match de la phase de groupe, les Algériens défieront l'Autriche dimanche à 4h00.
Nico Schlotterbeck forfait : énorme coup dur pour l’Allemagne
Véritable catastrophe pour l'Allemagne, Nico Schlotterbeck est forfait pour la suite de la Coupe du monde. Le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg a révélé la nouvelle ce lundi après-midi.
Alors que l'entraîneur Julian Nagelsmann ne s'était pas montré optimiste en déclarant que cela ne "sentait malheureusement pas très bon", cela s'est confirmé suite à une IRM réalisée ce lundi. Le joueur allemand sera absent plusieurs semaines à cause d'une blessure à la cheville gauche. Il était sorti sur blessure à la pause de la rencontre entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire (2-1), samedi soir.
Ollie Watkins défend Jérémy Doku : "Cela ne regarde personne d’autre"
Ollie Watkins a pris la défense de Jérémy Doku après les propos polémiques de la journaliste de L’Équipe, France Pierron. (Lire la suite)
Des consultants étrangers n'épargnent pas les Diables Rouges : "Il n'y a absolument aucune excuse"
La Belgique est sous le feu des critiques après un deuxième match nul consécutif. Les Diables Rouges n'ont pas réussi à prendre le dessus sur l'Iran et ont ensuite reçu des critiques de consultants, dont Roy Keane et Jamie Carragher. (Lire la suite)
La Belgique lésée contre l'Iran ? Un ancien arbitre de Pro League se lâche
Les Diables Rouges ont une nouvelle fois déçu face à l’Iran, mais l’arbitrage est lui aussi sous le feu des critiques. Une faute particulièrement appuyée sur Leandro Trossard fait beaucoup parler. (Lire la suite)
Il ne manquait plus que lui : Zlatan Ibrahimovic...zlatane les Diables après le nul contre l'Iran
La Belgique en a déçu plus d'un lors de ses deux premiers matchs dans cette Coupe du Monde. Zlatan Ibrahomovic y est allé de son franc-parler habituel. (Lire la suite)
Prolifiques en qualifications, stériles en grand tournoi : mais que Diable se passe-t-il ?
Le dernier "vrai" but des Diables Rouges en Coupe du Monde date de... Belgique-Canada, en 2022. Il était signé Michy Batshuayi. La Belgique est pourtant une machine à marquer en qualifications. Mais que se passe-t-il en phase finale ? (Lire la suite)
Sortez-nous de ce cauchemar : le chiffre fou qui illustre à lui seul le gros problème des Diables
Les Diables Rouges peinent toujours à la finition. Le 0-0 contre l’Iran a encore mis le phénomène en lumière, venant gonfler des chiffres déjà bien peu flatteurs. (Lire la suite)
Bye les Diables ? L'Arabie saoudite offre un pont d'or à l'un des titulaires d'hier soir
Leandro Trossard vit-il ses dernières semaines comme joueur d'Arsenal ? Il y entre dans sa dernière année de contrat et suscite de l'intérêt. (Lire la suite)
"Ils doivent se rendre compte qu'il est minuit moins cinq" : un Diable présent en 2022 ne mâche pas ses mots
Après le match nul contre l’Égypte, les Diables Rouges n’ont pas non plus réussi à convaincre face à l’Iran. Le 0-0 alimente les doutes grandissants autour de l’équipe nationale. Toby Alderweireld et Marc Degryse se montrent eux aussi particulièrement critiques. (Lire la suite)
Première crise sous Rudi Garcia : "Nous battrons la Nouvelle-Zélande et nous serons qualifiés"
Rudi Garcia n'avait jusqu'ici pas vraiment dû enclencher le mode "communication de crise" - à l'exception de la défaite 3-1 à Murcie, alors qu'il venait de prendre ses fonctions. Le Français a endossé le costume de circonstance. (Lire la suite)
"Empreintés et impatients", "Pauvre Rudi" : la presse étrangère n'y va pas de main morte avec les Diables
Les Diables Rouges ont encore une fois connu le coup de la panne en mondiovision. Les médias étrangers ne sont pas tendres après ce faux départ prolongé. (Lire la suite)
Toujours aussi abject : Nathan Ngoy victime de dérapages intolérables sur ses réseaux sociaux
Nathan Ngoy livrait un grand match avant d'être exclu pour sa faute en tant que dernier homme. Il n'en fallait pas plus pour voir certains déverser leur haine sur les réseaux sociaux. (Lire la suite)
Et maintenant ? Voici les scénarios pour les Diables Rouges selon leur résultat contre la Nouvelle-Zélande
Qui aurait cru qu'après deux matchs, nous en serions à sortir les calculettes ? C'est cependant un fait : la Belgique est loin d'être qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. (Lire la suite)
Rudi Garcia osera-t-il ? Deux Diables sont peu compatibles... et difficiles à sortir du onze de base
Que peut - encore - changer Rudi Garcia pour le troisième match de poules ? Tout modifier à chaque rencontre n'est pas forcément bon signe, mais il y a au moins une chose que nous aimerions voir disparaître : l'association Tielemans-De Bruyne dans l'entrejeu. (Lire la suite)
Ils n'en finissent plus de surprendre : après l'Espagne, le Cap-Vert accroche un autre champion du monde
Premier match de la nuit, cet Uruguay - Cap Vert s'est montré indécis jusqu'au bout. Une fameuse performance pour les Cap Verdiens, qui ont réussi à remonter leur but de retard en seconde mi-temps. (Lire la suite)
La Nouvelle-Zélande un temps leader avant le retour de l'Égypte : la donne est claire pour les Diables !
Quelques heures après le nouveau partage des Diables contre l'Iran, l’Egypte a pris la tête du groupe G en se défaisant de la Nouvelle-Zélande (3-1). Les Kiwis étaient pourtant devant à la mi-temps. (Lire la suite)
"Si Doku et De Bruyne sont en méforme, on devient une équipe anonyme" : l'analyse de Bertrand Crasson
La Belgique est de nouveau passée au travers face à l'Iran. Une situation qui commence à devenir préoccupante, et qu'a analysé pour nous Bertrand Crasson. (Lire la suite)
Un Romelu Lukaku "loin d'être à 100%" met le doigt où ça fait mal : "On a fait n'importe quoi"
C'était la surprise du chef Garcia : Romelu Lukaku était titulaire face à l'Iran. Il concède ne pas être à 100%, loin de là, mais espérait pouvoir aider l'équipe. (Lire la suite)
Thibaut Courtois analyse le carton rouge de Nathan Ngoy : "Il a une réaction naturelle"
Nathan Ngoy a appris à la dure ce que peut être un match de Coupe du Monde ce dimanche à Los Angeles. Le défenseur du LOSC a pris un carton rouge qui aurait pu coûter très cher. Il a été défendu par Thibaut Courtois. (Lire la suite)
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