"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur nous" : l'Autriche prête à créer la surprise ?

L'Autriche s'apprête à passer un véritable test face à l'Argentine ce lundi à la Coupe du monde (19h00). Malgré le statut de favori des Argentins, Ralf Rangnick refuse de voir son équipe dans la peau d'un simple outsider après sa victoire contre la Jordanie.

L'Autriche affrontera l'Argentine ce lundi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe du Mondial. Les Autrichiens ont remporté leur premier match du tournoi 3-1 face à la Jordanie, mais l'Argentine représente évidemment un tout autre défi et fait figure de grande favorite.

Il suffit de comparer les deux effectifs pour comprendre pourquoi. Sur le papier, l'Argentine semble supérieure, mais l'Autriche espère créer la surprise. Son sélectionneur, Ralf Rangnick, y croit pleinement et refuse même de considérer son adversaire comme favori.

"Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent devraient parier sur l'Autriche", a-t-il lancé avec humour. "Tout le monde, y compris les bookmakers et les algorithmes, semble partir du principe que nous allons perdre ce match. Je ne suis pas d'accord avec ça."

Ralf Rangnick veut voir son équipe jouer sans complexe

"Le football reste un sport collectif. Nous avons l'intention de jouer avec beaucoup d'énergie et de courage, tout en restant fidèles à notre style de jeu et à notre engagement", a-t-il poursuivi, selon Het Laatste Nieuws, en conférence de presse.

Interrogé sur la manière de stopper Lionel Messi, le technicien a répondu : "En montrant que nous sommes l'une des meilleures équipes de cette Coupe du monde. Même si Messi est évidemment le meilleur joueur que l'Argentine ait jamais connu."





Pour l'Autriche, il sera toutefois essentiel de ne pas se focaliser uniquement sur Messi. L'Argentine possède également d'autres atouts offensifs majeurs avec Lautaro Martínez, Julián Álvarez ou encore Enzo Fernández, capables de faire basculer une rencontre à tout moment.

Ralf Rangnick souhaite avant tout que son équipe croie en sa force collective. Impressionnante lors de son entrée en lice, l'Autriche pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de résultat positif contre l'Argentine. Un exploit face aux champions du monde enverrait également un message fort au reste de la compétition.