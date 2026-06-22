OFFICIEL : Saint-Trond perd un joueur d'expérience avant sa campagne européenne

Saint-Trond doit dire au revoir à un visage bien connu après une saison particulièrement réussie et une qualification européenne. Simen Juklerod quitte le club limbourgeois après que le club a décidé de ne pas prolonger son contrat. Il a déjà trouvé sa prochaine destination.

Saint-Trond a connu une superbe saison et s’est qualifié pour l’Europe, mais ne débutera pas ses rencontres européennes avec le même noyau. Lundi, les Canaris ont confirmé un nouveau départ.

Simen Juklerod quitte le club après un an et demi de bons et loyaux services. Le défenseur norvégien était sous contrat jusqu’à cet été, mais les Trudonnaires ont décidé de ne pas le prolonger. Il a donc pu chercher tranquillement un nouveau club.

Et cela n’a pas posé de problème : dans sa communication, Saint-Trond indique directement qu’il rejoindra Dunajska Streda, une équipe slovaque.

The club has decided not to renew Simen Juklerød’s expiring contract: the left-back is heading to Dunajska Streda 🇸🇰



Thanks for everything, and good luck, Simen! pic.twitter.com/jmPVSSNhCz — STVV (@stvv) June 22, 2026

De l'Antwerp à Genk puis à Saint-Trond

C'est en 2018 que Simen Juklerod a débarqué pour la première fois en Belgique. L'Antwerp l'avait alors recruté en provenance du club norvégien de Vålerenga. Au total, il a disputé 87 rencontres sous les couleurs du Great Old, inscrivant cinq buts et délivrant 13 passes décisives.





Le défenseur a ensuite obtenu un transfert vers le KRC Genk en 2021, mais il n'est jamais réellement parvenu à s'y imposer. Principalement remplaçant, il n'a disputé que 13 matchs avec les Limbourgeois. À l'été 2022, il est retourné à Vålerenga avant que Saint-Trond ne le fasse revenir en Belgique.

À Saint-Trond, Simen Juklerod était surtout considéré comme un joueur d'expérience capable d'évoluer sur le flanc gauche. Il n'est toutefois jamais devenu un titulaire indiscutable au Stayen. En vue de sa campagne européenne, le club semble vouloir remodeler davantage son effectif cet été.

Pour l'arrière gauche, ce transfert en Slovaquie représente une opportunité de retrouver davantage de temps de jeu et de s'imposer comme un élément important de sa nouvelle équipe.