La Coupe du monde... et le mercato en point de mire : Arthur Theate face à un moment charnière

Sur le banc lors des deux dernières rencontres, Arthur Theate doit impérativement en sortir et se montrer avant la Coupe du monde... et le mercato estival. Le faire au Signal Iduna Park de Dortmund serait plutôt une bonne idée...

En Belgique, la septième journée des Play-Offs débutera ce vendredi soir par un duel entre le Standard et Louvain. Dans le même temps, la 33e journée de Bundesliga sera lancée en Allemagne, par un duel entre le Borussia Dortmund et l'Eintracht Francfort.

Une rencontre capitale pour l'Eintracht et Arthur Theate, à bien des égards. Au classement, premièrement, puisque Francfort occupe une décevante huitième place qui ne lui permettrait de participer à aucune compétition européenne la saison prochaine.

Les Aigles ne comptent toutefois qu'une longueur de retard sur Fribourg, et peuvent encore espérer décrocher une septième place qui les conduirait tout droit dans les tours préliminaires de la Conference League. Pas l'objectif initial du club, mais un moindre mal.

Cette rencontre sera aussi importante pour notre Diable Rouge, qui n'a pas quitté le banc lors des deux derniers matchs de Francfort et qui n'a donc plus joué de match officiel depuis trois semaines.

Arthur Theate doit rapidement sortir du banc, à Francfort

À l'approche de la Coupe du monde, récupérer du temps de jeu sera primordial pour Arthur Theate, qui convoite une place de titulaire en défense centrale aux côtés de Zeno Debast. Mais ce n'est pas tout, puisque le Liégeois de 25 ans doit aussi impérativement retrouver des minutes en vue... du mercato estival.





En effet, l'Eintracht Francfort pourrait ne disputer aucune compétition européenne la saison prochaine, ce qui serait un coup d'arrêt pour un joueur en progression constante depuis Ostende, Bologne et le Stade Rennais. Arthur Theate a donc tout intérêt à se montrer pour attirer les prétendants. Sous contrat jusqu'en juin 2029, il est estimé à vingt millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt et pourrait attirer les regards en été.

Ceux... du Borussia Dortmund, par exemple ? Dans la Ruhr, Niklas Süle arrive en fin de contrat et ne sera pas prolongé, ce qui signifie que Dortmund se mettra plus que probablement à la recherche d'un défenseur central pendant l'été. Arthur Theate pourrait donc se montrer et marquer des points... mais il faudrait, pour cela, espérer qu'il joue déjà lors de la rencontre de ce vendredi, dont le coup d'envoi est programmé à 20h30.