Lucas Stassin et Saint-Etienne un peu plus près de la remontée en Ligue 1

L'AS Saint-Etienne affrontait Rodez ce vendredi en barrages pour la montée en Ligue 1. Les Verts se sont qualifiés pour le tour suivant.

L'AS Saint-Etienne a terminé la phase classique de Ligue 2 à la 3e place du classement. Insuffisant pour monter directement en Ligue 1, les promus directs étant l'ESTAC Troyes, l'ancien club d'Antoine Sibierski, le nouveau directeur sportif d'Anderlecht, et Le Mans, club où Thibaut Courtois est investisseur minoritaire.

Mais les Verts ont encore une chance de monter. Ils disputent en ce moment les barrages pour la montée, sous forme de tableau à élimination directe. L'ASSE était exempt de premier tour et attendait le vainqueur du match entre Rodez (5e) et le White Star (4e).

C'est Rodez qui s'est qualifié, et qui défiait Saint-Etienne ce vendredi. Malgré la présence de Lucas Stassin en pointe côté stéphanois, les deux équipes sont arrivées au terme du temps réglementaire sans marquer de but (0-0).

Stassin un peu plus près de la Ligue 1

Le règlement veut que la victoire se décide alors aux tirs au but, sans passer par les prolongations. La séance de tirs au but a été très longue ; Lucas Stassin était le deuxième tireur côté ASSE et a transformé son essai. C'est au final Saint-Etienne qui a émergé au terme d'une séance stresse (7-6).

Les Verts attendent désormais de connaître l'identité de leur adversaire : il s'agira de l'OGC Nice, du Havre ou d'Auxerre. Lucas Stassin est donc un peu plus près de retrouver la Ligue 1, un an seulement après l'avoir quittée avec Saint-Etienne.





Lucas Stassin non-repris par Rudi Garcia

Ce vendredi, Lucas Stassin a dû jouer ce match après une déception : le buteur stéphanois n'a pas été repris par Rudi Garcia pour la Coupe du Monde 2026. Il fait notamment les frais du choix de Matias Fernandez-Pardo en faveur de la Belgique. Cette saison, Stassin a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives avec l'AS Saint-Etienne en Ligue 2.