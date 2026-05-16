Scandale aux Pays-Bas : un arbitre exclu de la Coupe du Monde par la FIFA suite à une affaire de moeurs

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Scandale aux Pays-Bas : un arbitre exclu de la Coupe du Monde par la FIFA suite à une affaire de moeurs
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Rob Dieperink, arbitre néerlandais qui devait représenter son pays à la Coupe du Monde 2026, a été exclu par la FIFA. Il avait été accusé d'agression sexuelle sur mineur.

C'est une affaire qui fait grand bruit aux Pays-Bas. L'arbitre néerlandais Rob Dieperink, qui officie en Eredivisie et devait se rendre à la Coupe du Monde 2026 en tant qu'arbitre vidéo, a été exclu par la FIFA. En cause, des accusations d'agression sexuelle à l'encontre d'une personne mineure. 

Dieperink, 38 ans, avait été arrêté en avril dernier à Londres par la police métropolitaine dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle envers un mineur, rapporte The Telegraph. Suite à cette affaire, la FIFA n'a pas attendu de verdict et a décidé d'exclure Rob Dieperink de sa liste pour la Coupe du Monde.

Rob Dieperink exclu par la FIFA, accusé à tort ? 

Le Néerlandais affirme cependant dans les colonnes du quotidien néerlandais De Telegraaf que l'affaire a été classée sans suite. "J'ai immédiatement coopéré avec l'enquête, et j'ai fait preuve de transparence vis-à-vis de la KNVB (fédération néerlandaise), de la FIFA et de l'UEFA", assure-t-il. "Cela me rend très triste d'avoir été accusé à tort".

La FIFA a remplacé Dieperink par un référé français, Willy Delajod. L'arbitre néerlandais a été soutenu par sa fédération, mais cela n'a rien changé. Rob Dieperink sera laissé au repos par la KNVB ce week-end et n'officiera pas en Eredivisie.


Rob Dieperink est un arbitre assez jeune et à l'expérience internationale limitée. Il n'a jamais arbitré en Europe, mais dirige régulièrement des rencontres  en Challenger Pro League. 

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