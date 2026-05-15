L'Antwerp coule à Louvain et dit mathématiquement adieu au barrage européen

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Antwerp coule à Louvain et dit mathématiquement adieu au barrage européen
Photo: © photonews

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Nouveau naufrage pour l'Antwerp, qui a coulé sur la pelouse de Louvain et qui a définitivement dit adieu à la septième place et au barrage européen. Une rencontre qui symbolise la saison cauchemardesque vécue par le Great Old.

Lancement de la huitième journée des Europe Play-Offs, ce vendredi soir. Encore dans la course à la septième place, l’Antwerp se déplaçait chez une équipe de Louvain bonne dernière, qui n’a plus rien à jouer depuis quelques semaines déjà.

Auteurs de deux partages et cinq défaites lors des sept premières journées de Play-Offs, ce sont pourtant bien les hommes de Felice Mazzù qui se sont montrés les plus entreprenants et qui ont ouvert le score via Abdoul Karim Traoré (1-0, 34e), cinq minutes après une grosse occasion ayant terminé sa course sur la barre transversale de Brandon Nozawa.

L’Antwerp coule à Louvain et fait une croix définitive sur la septième place

Louvain ne s’est pas arrêté là, et a profité de la passivité anversoise pour doubler la mise avant le repos des pieds de Siebe Schrijvers, sur un assist de Youssef Maziz (2-0, 43e).

L’Antwerp était contraint de réagir pour revenir dans la rencontre et ne pas perdre toute chance de disputer le barrage européen, mais c’est bien le contraire qui s’est produit en seconde période. Le Great Old a concédé le troisième but des pieds de Henok Teklab (3-0, 53e), et n’a jamais su se relever.

3-0, c’est le score final d’une rencontre au terme de laquelle les hommes de Joseph Oosting sont désormais mathématiquement écartés de la course à la septième place, l’Antwerp comptant six points de retard sur le Standard et Genk, qui s’affronteront ce samedi soir à Sclessin. Après les deux clubs wallons, Louvain est la troisième équipe consécutive à faire tomber le Matricule 1.

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