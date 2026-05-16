Sofiane Boufal pourrait réussir son pari après son départ de l'Union : la Coupe du Monde est une possibilité

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Sofiane Boufal pourrait réussir son pari après son départ de l'Union : la Coupe du Monde est une possibilité
Photo: © photonews

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Sofiane Boufal n'a montré ses énormes qualités que par éclairs à l'Union. Mais au Havre, il s'est totalement relancé, au point de pouvoir espérer aller à la Coupe du Monde avec le Maroc.

Comme plusieurs autres pays, notamment le Mexique, pays co-organisateur du Mondial, ou encore le Ghana, le Maroc organise un pré-stage à l'approche de la compétition. Mo Ouahbi veut ainsi effectuer une revue d'effectif, et réunir des joueurs qu'il n'a pas encore eu l'occasion de voir à l'oeuvre avant que les "stars" des Lions de l'Atlas terminent leur saison et rejoignent le groupe.

Ce pré-stage commencera le 22 mai prochain, et inclura des joueurs faisant partie de la liste élargie de Ouahbi pour la Coupe du Monde. Selon les informations de Foot Mercato, on y retrouvera notamment un certain Sofiane Boufal (32 ans).

L'ancien Unioniste est donc tout proche de réussir son pari. En janvier dernier, le Marocain avait quitté libre le Parc Duden et décidé de retourner en France, signant au Havre. Lui qui avait jusque là peiné à exprimer toutes ses qualités sous le maillot de l'USG espérait se relancer.

Boufal a retrouvé son meilleur niveau avec Le Havre

Rapidement, l'ancien d'Angers et du LOSC a rappelé à la Ligue 1 qu'il était un sacré joueur de football. En 16 matchs, il a marqué un but et délivré 3 passes décisives mais surtout multiplié les gestes de grande classe. Avec un objectif derrière la tête : convaincre Mo Ouahbi de le reprendre pour la Coupe du Monde.

Une première étape a donc été franchie avec cette présélection. Mais la concurrence sera rude chez les Lions de l'Atlas, notamment de la part de joueurs belgo-marocains récemment appelés comme Chemsdine Talbi ou Rayane Bounida. 

Le Maroc disputera un match à huis-clos face au Burundi avec les joueurs de la présélection. Ce seront  ensuite des matchs face à Madagascar et la Norvège qui attendront les hommes de Ouahbi, avant une poule difficile à la Coupe du Monde qui les verra affronter le Brésil, l'Ecosse et Haïti. 

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