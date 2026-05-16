Il n'y a pas qu'en Belgique : le capitaine des Espoirs français choisit le Maroc



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! C'est une décision qui fait parler en France. L'un des plus grands talents du pays, Ayyoub Bouaddi, capitaine des Bleuets, a choisi de ne pas représenter l'Equipe de France mais le Maroc.



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