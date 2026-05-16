Matz Sels méritait de plus beaux adieux : le sportif a pris le pas sur l'humain

La non-sélection de Matz Sels pour la Coupe du Monde paraît logique à première vue, mais reste un coup très dur pour le fidèle serviteur qu'a été le gardien de Nottingham Forest.

À 34 ans, Matz Sels semblait enfin avoir trouvé une place enviable ces dernières années dans le noyau des Diables Rouges. Depuis 2015, l'ancien de La Gantoise et d'Anderlecht gravite autour du groupe belge, sans jamais avoir, bien sûr, été le premier choix mais même rarement le deuxième.

Durant l'ère Courtois-Mignolet, c'était bien sûr difficile d'espérer quelque chose. Martinez lui a même souvent préféré d'autres portiers derrière ce duo : Koen Casteels était un concurrent de poids pour ce poste de n°3 peu enviable.

Mais enfin, en 2023, suite à la fameuse affaire Courtois, Sels a reçu sa chance. Resté patient et professionnel, il a été récompensé par Domenico Tedesco, a été titularisé à 6 reprises... avant de finalement devoir se contenter du rôle de doublure de Casteels à l'Euro 2024.

Mike Penders préféré à Matz Sels : sportivement logique, mais...

Puis, sous Rudi Garcia, rebelote : Courtois forfait, c'est Matz Sels, alors en feu avec Nottingham, qui est titulaire pour LE match fondateur de cette nouvelle ère - la victoire 3-1 contre l'Ukraine à Genk. Sels débutera ensuite les qualifications pour la Coupe du Monde, durant lesquelles il aura tout de même disputé trois matchs.





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"Ca a été très dur d'annoncer ça aux joueurs non-repris. Matz méritait évidemment d'être là. Mais derrière Thibaut Courtois, il y a d'excellents gardiens, qui sont l'avenir de la sélection", justifiait Rudi Garcia. "Il nous faut aussi de jeunes gardiens capables de challenger les attaquants à l'entraînement". Mike Penders, époustouflant avec Strasbourg, est donc choisi.

"Mike n'est pas venu avec nous aussi souvent que je l'aurais voulu car je le laissais à la disposition des Espoirs pour leurs qualifications, mais sans cela, il aurait intégré le groupe bien plus tôt", souligne le sélectionneur. Était-ce cependant totalement nécessaire, surtout si un quatrième gardien, jeune lui aussi, viendra aux USA avec le groupe ?

Il est fort probable que devant cette déception, Matz Sels prenne sa retraite internationale. Ce serait une triste sortie pour le portier de Nottingham Forest, qui méritait bien mieux. Lui qui, au contraire d'un Koen Casteels (ou, franchement, d'un Thibaut Courtois), a toujours mis la sélection au-dessus de tout et eu une mentalité irréprochable. On ne peut qu'espérer que la fédération respectera cette mentalité, et lui proposera peut-être une ultime sélection dès l'automne pour des adieux dignes de ce nom.