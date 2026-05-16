Sans faire de bruit, un Diable Rouge vivra son premier grand tournoi et sa présence ne faisait aucun doute

Un léger doute entourait la présence de certains Diables dans la liste des 26 de Rudi Garcia ce vendredi. Mais personne ne s'imaginait qu'il laisserait à quai Alexis Saelemaekers. Un changement de statut total.

Parmi les certitudes de Rudi Garcia, il y avait bien sûr les cadres : De Bruyne, Courtois, Lukaku, Onana, Tielemans, Meunier, Doku... la liste est, l'air de rien, assez longue. En défense, certains ont dû pousser un léger soupir de soulagement quand ils ont reçu la confirmation qu'ils en seraient, tels que De Winter, un peu décevant quand il a reçu sa chance, ou Nathan Ngoy, fraîchement devenu Diable.

Au milieu de terrain, Axel Witsel avait certainement reçu des garanties en off mais beaucoup se disaient qu'il pourrait manquer un dernier Mondial. Après tout, le vétéran Matz Sels a été laissé à quai sans états d'âme. Et devant ? Mika Godts a fait les frais des choix de Garcia, Loïs Openda aussi, tandis qu'un Moreira était l'un des points d'interrogation.

Par contre, un nom, sans faire de bruit, sans qu'on y pense même beaucoup, était dans les listes d'à peu près tout le monde : Alexis Saelemaekers. Personne n'imaginait un instant que le Milanais puisse louper le train pour la Coupe du Monde 2026. Aucune question n'a d'ailleurs été posée à son sujet, et sa présence a été considérée comme naturelle.

Un changement de statut pour Alexis Saelemaekers

Sous Rudi Garcia, Saelemaekers a acquis un tout nouveau statut. Le Français apprécie énormément l'ailier de l'AC Milan, qui n'a tout simplement raté aucun rendez-vous international sous sa houlette. Avec quatre titularisations en 11 matchs, il postule même l'air de rien à une place dans le onze de base sur le flanc droit aux USA.







La concurrence viendra de Jérémy Doku, que Leandro Trossard pourrait exiler côté droit - Garcia a encore rappelé que l'ailier de Manchester City avait brillé sur ce flanc contre le Pays de Galles - et d'un Dodi Lukebakio qui a gagné des points lors du dernier rassemblement. Mais après avoir été laissé de côté pendant la majorité de l'ère Tedesco, c'est déjà un sacré retour en grâce pour Alexis.

Un retour en grâce qui, il est vrai, correspond à sa forme étincelante en club. Saelemaekers, depuis son retour de blessure la saison passée, enchaîne et reste désormais sur une saison pleine avec les Rossoneri. À 26 ans, il est enfin arrivé à maturité. La Coupe du Monde 2026 sera son premier grand tournoi : Domenico Tedesco, après l'avoir un peu "cramé" en amical à des postes qui n'étaient pas les siens, l'avait laissé de côté pour l'Euro 2024.

Dans l'ombre des Doku, Trossard et Fernandez-Pardo, les qualités techniques d'un Alexis Saelemaekers amènent pourtant à Rudi Garcia une arme dont on parle peu, qui a fait son trou dans le noyau et sur lequel on miserait une petite pièce pour être l'une des très bonnes surprises de la compétition.