Une "rue Thierry Henry" qui fait polémique : drôle d'histoire à New York

L'ancien entraîneur adjoint des Diables Rouges, Thierry Henry, se retrouve bien malgré lui lié à une drôle de polémique aux USA. Des élus locaux ont suggéré que des rues de New York soient renommées en hommage à diverses stars du football.

Parmi les noms suggérés pour orner temporairement les rues de la Grosse Pomme, celui de Thierry Henry. Bien sûr, l'ancien attaquant international français, en plus d'avoir été une star en Premier League avec Arsenal, entre autres, a marqué l'histoire de la MLS. Henry a été l'un des premiers grands noms à rejoindre le championnat nord-américain, en 2010, et a marqué 52 buts en 135 matchs pour les NY Red Bulls.

Mais cette initiative passe mal... auprès de l'importante communauté d'origine irlandaise à New York. On estime à plus de 2 millions le nombre de personnes d'origine irlandaise dans l'état de New York, dont une grosse majorité vit dans la ville de New York.

Thierry Henry n'a pas été oublié par les Irlandais

Or, personne parmi la communauté irlandaise n'a oublié la faute de main de Thierry Henry en 2009 lors du barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2010. Une faute qui a eu un rôle crucial puisqu'elle a permis à la France de s'en sortir (1-1) dans ce barrage aller-retour.

"Je pense qu'il s'agit là d'un affront majeur envers les Américains d'origine irlandaise, qui font de New York ce qu'elle est. La communauté irlandaise constitue le socle même de la ville", a déclaré à ce sujet David Kilpatrick, professeur en gestion du sport à l'Université Mercy, interviewé par Radio Canada dans des propos relayés par le journal L'Equipe.



De nombreuses voix s'élèvent donc contre cette initiative lancée par des élus de la ville de New York, qui ne rencontre pas un franc succès. On doute donc que la rue Thierry Henry voie le jour.