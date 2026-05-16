Jorthy Mokio sélectionné pour la Coupe du monde 2026 ? "Il faut respecter le choix de tout un chacun"

Jorthy Mokio a décidé de changer de nationalité sportive et d'opter pour la République démocratique du Congo. Un choix sur lequel est revenu Rudi Garcia, ce vendredi en conférence de presse.

Chez les Diables Rouges, il s’agissait de l’une des grandes annonces précédant de peu la Coupe du monde 2026 : Jorthy Mokio a décidé de changer de nationalité sportive et d’opter pour la République démocratique du Congo.

Un sujet sur lequel Rudi Garcia s’est penché, ce vendredi en conférence de presse depuis le Proximus Basecamp de Tubize, quelques minutes après avoir communiqué la liste des 26 Diables Rouges sélectionnés.

“Il faut respecter le choix de tout un chacun. On n’est pas dans la vie des joueurs pour faire leurs choix, ni dans leur culture, leur éducation et leur histoire. Je dirais que la seule bonne chose, c’est que cette décision ait été faite avant la liste des 26.”

Rudi Garcia appelle au respect du choix de Jorthy Mokio

“Cela aurait été plus problématique si elle avait été faite après. Il faut juste respecter le choix de ceux qui décident de ne pas jouer pour la Belgique, comme on apprécie le choix de Matias (Fernandez-Pardo) de jouer plutôt pour la Belgique que pour l’Espagne.”





Parmi une longue liste de binationaux ayant opté pour les Léopards ces douze derniers mois, Jorthy Mokio devrait être directement appelé par Sébastien Desabre pour la Coupe du monde 2026, selon les informations du journaliste local Jolga Luvundisakio. La liste officielle de la RDC devrait être connue ce lundi.