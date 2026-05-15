📷 "Il faut agir en urgence" : Marc Coucke sans détour après la défaite en finale d'Anderlecht

Un jour après la défaite du Sporting d'Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique, Marc Coucke s'est dit "extrêmement déçu, comme des centaines de milliers de personnes", sur son compte Instagram.

C’est une nouvelle fois la soupe à la grimace dans les rangs du Sporting d’Anderlecht, battu en finale de la Coupe de Belgique par l’Union Saint-Gilloise, ce jeudi soir.

Une nouvelle finale de Croky Cup perdue par les Mauves, qui n’ont toujours pas remporté le moindre trophée depuis 2017. Une énorme déception, aussi, chez les supporters et la direction.

C’est avec un jour de retard que Marc Coucke s’est exprimé, ce vendredi sur son compte Instagram, après cette nouvelle désillusion anderlechtoise. Le propriétaire du club se dit “extrêmement déçu, comme des centaines de milliers de personnes.”

La réaction de Marc Coucke après la défaite d’Anderlecht en finale

“Cela aurait dû être un tournant, mais ça ne l’a pas été. L’analyse de tout ce qui a mal tourné durant la saison avait déjà été faite. Il faut maintenant agir en urgence. En commençant par les derniers matchs. La saison prochaine doit être différente. Les bases sont posées, tout le soutien est là.”

La déception doit rapidement laisser place à la réaction, côté anderlechtois, où l’on disputera ce dimanche au Lotto Park contre Malines (13h30) une rencontre déterminante dans la course à la quatrième place. Une course pour laquelle les Mauves devront espérer, samedi soir, que La Gantoise ne prenne pas de point sur la pelouse de Saint-Trond, assuré de terminer au minimum à la troisième place.



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