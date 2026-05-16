La mentalité que Garcia veut voir : Mika Godts réagit à sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2026

Son absence fait parler : Mika Godts n'a pas été repris par Rudi Garcia pour la Coupe du Monde 2026. L'ailier de l'Ajax Amsterdam a réagi à cette décision.

Malgré ses 17 buts et 11 passes décisives avec l'Ajax Amsterdam, qui en font l'un des Belges les plus décisifs d'Europe cette saison, Mika Godts a été très déçu ce vendredi : Rudi Garcia ne l'a pas repris parmi les 26 Diables Rouges qui iront à la Coupe du Monde 2026.

Une décision que le sélectionneur a justifiée par la rude concurrence sur le flanc gauche, poste de prédilection de Godts, qui est moins polyvalent qu'un Diego Moreira. C'est l'un des rares choix de Garcia ayant réellement fait polémique ce vendredi.

Mika Godts réagit à son absence

Certains soulignent également que Mika Godts aurait payé la volonté de Rudi Garcia de privilégier l'esprit de groupe : le Français craignait la réaction de l'Ajacide s'il avait dû passer l'intégralité de la compétition ou presque sur le banc. Il a donc privilégié des joueurs qu'il connaît mieux.

Mais la réaction de Godts à cette non-sélection aura, au moins, rassuré Garcia quant à la mentalité du joueur pour l'avenir. Via ses réseaux sociaux, l'ancien grand talent de Genk et d'Anderlecht a posté un message très classe.

"L'entraîneur a fait ses choix et je les respecte entièrement", écrit Godts sur son compte Instagram. "Le football est une compétition et parfois vous la vivez depuis les tribunes ou à la maison, mais toujours avec la même intensité. Je supporterai les Diables Rouges de tout mon coeur, comme je l'aurais fait dans les vestiaires ou sur le banc. Que je sois là ou non, les choix du coach sont faits dans l'intérêt de l'équipe et je les respecterai toujours. L'équipe passe avant tout. Je vais continuer à travailler dur chaque jour pour être prêt quand l'équipe aura besoin de moi".





Après la Coupe du Monde, les Diables Rouges entameront en septembre leur campagne de Ligue des Nations. Avec un tel état d'esprit, et s'il continue à prester à ce niveau - a fortiori dans un plus grand club que l'Ajax - nul doute que Mika Godts en sera.