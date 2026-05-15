Plusieurs clubs belges à l'affût : c'est assuré, le Standard perdra bien le capitaine de ses U23 cet été

Treize ans après son arrivée, Afonso Nsalambi va tourner la page de son histoire au Standard cet été. Le capitaine des U23 des Rouches devrait se diriger vers le monde professionnel.

Lanterne rouge à l’issue de la phase classique, le SL16 FC a sauvé sa peau en D1 ACFF durant les play-downs, avec un bilan de cinq victoires (soit près de deux fois plus que sur l’ensemble de la saison régulière), trois partages et seulement deux défaites lors des dix derniers matchs.

Capitaine depuis le début de la saison, Afonso N’Salambi a endossé ses responsabilités là où cela comptait le plus pour Stéphane Guidi et ses hommes, allant jusqu’à jouer parfois légèrement blessé et inscrivant trois buts décisifs dans ces play-downs.

Deuxième meilleur buteur du SL16 FC cette saison derrière René Mitongo, le joueur de 20 ans arrive en fin de contrat le 30 juin, avec une option pour une prolongation d’un an. Mais après deux saisons en D1 ACFF, où il a fini par devenir l’un des meilleurs éléments et après avoir vu tous ses anciens coéquipiers (Dierckx, Hautekiet, Lawrence, Sahabo, Kuavita,...) frapper à la porte du noyau A, Afonso N’Salambi espérait lui aussi recevoir sa chance à compter de la saison prochaine.

Afonso N’Salambi va quitter le Standard cet été

Cela ne sera toutefois pas le cas, Marc Wilmots et le reste de la direction sportive ayant estimé que le Belgo-congolais, qui a joué avec les U16 de la Belgique, n’est pas encore apte à prendre une place au sein de l’équipe première, où il entrerait en concurrence, par exemple, avec un certain Casper Nielsen, avec qui son profil est légèrement comparable bien que Nsalambi évolue un cran plus haut et plus excentré avec le SL16, en tant que numéro 10 dans un 4-2-2-2.



C’est la raison pour laquelle Afonso N’Salambi quittera le Standard cet été après avoir passé treize années au sein du centre de formation. Plusieurs clubs professionnels belges se montrent déjà attentifs à la situation de celui qui aura donc terminé son aventure chez les Rouches par une passe décisive pour Steeven Assengue pour le seul but de son équipe (1-1 score final) face au Crossing Schaerbeek lors de la dernière journée.