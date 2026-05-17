Terrible coup dur pour Vincent Kompany et l'Allemagne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Terrible coup dur pour Vincent Kompany et l'Allemagne

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manuel Neuer s'est blessé au mollet pendant le match du Bayern Munich contre Cologne. À quelques semaines de la Coupe du monde, son retour avec l'Allemagne pourrait être compromis.

Le Bayern Munich venait de célébrer son nouveau titre de champion d'Allemagne devant son public et tout sourait à Manuel Neuer. À 40 ans, le gardien allemand avait retrouvé une place importante dans l'équipe après des mois compliqués. Le club lui a proposé une prolongation d'un an. Il devait retrouver la sélection allemande après avoir annoncé sa retraite internationale en 2024.

En deuxième période contre Cologne, Neuer avait demandé le changement après avoir ressenti une douleur au mollet gauche. Le Bayern a confirmé ce dimanche que son gardien souffrait d'un problème musculaire. Les examens réalisés par le staff médical n'ont pas permis de connaître la durée exacte de son absence.

Le mondial de Manuel Neuer en danger ?

Cette blessure tombe au pire moment pour l'ancien international allemand. Depuis plusieurs semaines, la presse allemande annonçait son grand retour avec la Mannschaft pour la Coupe du monde. Neuer avait arrêté sa carrière internationale en 2024, mais Julian Nagelsmann voulait lui redonner le rôle de numéro un pour le tournoi qui débute dans moins d’un mois.

Sûrement forfait pour la finale de Coupe d'Allemagne

Le gardien bavarois ne devrait pas participer à la finale de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart le 23 mai à Berlin. Une mauvaise nouvelle pour le Bayern, qui comptait sur son expérience dans ce dernier grand rendez-vous de la saison. Le club espère éviter une blessure plus importante qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Vincent Kompany compte sur son capitaine, c'est un cadre du vestiare.

Lire aussi… 🎥 Très bon entraîneur, mais aussi gros ambianceur ? Vincent Kompany fait le show pendant la fête du Bayern

À son âge, le moindre souci physique devient plus difficile à gérer. Neuer revenait à un très bon niveau ces derniers mois et beaucoup pensaient revoir le gardien pour une dernière danse au Mondial. À moins d'un mois du début de la compétition, cette blessure inquiète la sélection.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Allemagne
Manuel Neuer
Vincent Kompany

Plus de news

🎥 Très bon entraîneur, mais aussi gros ambianceur ? Vincent Kompany fait le show pendant la fête du Bayern

🎥 Très bon entraîneur, mais aussi gros ambianceur ? Vincent Kompany fait le show pendant la fête du Bayern

14:30
Ait El Hadj et Schoofs sur le banc : suivez Club de Bruges - Union en Direct Commenté Live

Ait El Hadj et Schoofs sur le banc : suivez Club de Bruges - Union en Direct Commenté

18:20
Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue

Le KRC Genk commence à douter ? La réaction de Nicky Hayen intrigue

18:04
À peine promu en Pro League, un club belge pourrait changer de propriétaire

À peine promu en Pro League, un club belge pourrait changer de propriétaire

17:50
🎥 Noah Fernandez, le phénomène du PSV, débloque son compteur d'un coup de canon

🎥 Noah Fernandez, le phénomène du PSV, débloque son compteur d'un coup de canon

17:40
Charleroi vainqueur des Playoffs à Sclessin ? Le scénario (impensable) qui ferait le bonheur des Zèbres

Charleroi vainqueur des Playoffs à Sclessin ? Le scénario (impensable) qui ferait le bonheur des Zèbres

17:20
1
Énorme retournement de situation en Allemagne : une légende pourrait revenir pour la Coupe du monde

Énorme retournement de situation en Allemagne : une légende pourrait revenir pour la Coupe du monde

22:40
Le record de Kevin De Bruyne est menacé : le coéquipier de Senne Lammens fait trembler la Premier League

Le record de Kevin De Bruyne est menacé : le coéquipier de Senne Lammens fait trembler la Premier League

17:00
Un match bien terne : les cotes d'Anderlecht après le partage contre Malines

Un match bien terne : les cotes d'Anderlecht après le partage contre Malines

16:20
Naples valide sa place en Ligue des champions : Kevin De Bruyne rassure avant le Mondial

Naples valide sa place en Ligue des champions : Kevin De Bruyne rassure avant le Mondial

16:00
Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle

Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle

15:30
Un septième coach pour Thibaut Courtois au Real Madrid ? Une ancienne figure du club se rapproche du banc

Un septième coach pour Thibaut Courtois au Real Madrid ? Une ancienne figure du club se rapproche du banc

15:30
La Mauves Army a de l'autodérision : "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire"

La Mauves Army a de l'autodérision : "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire"

14:00
"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique

"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique

13:30
Une affaire pour la Pro League ? Théo Bongonda quittera le Spartak Moscou cet été

Une affaire pour la Pro League ? Théo Bongonda quittera le Spartak Moscou cet été

13:00
Le Bayern de Vincent Kompany détruit Cologne et peaufine sa préparation avant la finale de Coupe d'Allemagne

Le Bayern de Vincent Kompany détruit Cologne et peaufine sa préparation avant la finale de Coupe d'Allemagne

19:30
Paul-José Mpoku invité en VIP par Anderlecht à la finale : l'ancien Rouche se justifie !

Paul-José Mpoku invité en VIP par Anderlecht à la finale : l'ancien Rouche se justifie !

12:30
1
Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

12:00
"Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ? Interview

"Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ?

11:30
Wilfried Kanga critiqué par son entraîneur après son geste : "Il faut parler avec les pieds"

Wilfried Kanga critiqué par son entraîneur après son geste : "Il faut parler avec les pieds"

11:00
La Pro League continue sa moisson d'entraîneurs : l'Antwerp se sépare de Joseph Oosting

La Pro League continue sa moisson d'entraîneurs : l'Antwerp se sépare de Joseph Oosting

10:45
Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

10:20
Pas de Casper Nielsen pour Standard - Genk : les dernières nouvelles du médian danois des Rouches

Pas de Casper Nielsen pour Standard - Genk : les dernières nouvelles du médian danois des Rouches

10:00
🎥 Pas de Mondial ? Pas de problème : Hugo Cuypers enchaîne et entre dans l'histoire de la MLS

🎥 Pas de Mondial ? Pas de problème : Hugo Cuypers enchaîne et entre dans l'histoire de la MLS

09:29
1
Une grosse surprise dans la présélection de Rudi Garcia ? Il n'a plus été appelé depuis 2018 !

Une grosse surprise dans la présélection de Rudi Garcia ? Il n'a plus été appelé depuis 2018 !

09:01
Puni comme contre le Standard, les Rouches toujours dans le viseur : Charleroi partagé entre deux sentiments Réaction

Puni comme contre le Standard, les Rouches toujours dans le viseur : Charleroi partagé entre deux sentiments

08:20
Un coup à la Hautekiet : le Standard proche d'attirer un talent brugeois

Un coup à la Hautekiet : le Standard proche d'attirer un talent brugeois

08:35
1
"Aucun des deux ne mérite d'y être" : un ancien Diable Rouge allume deux absents de la liste de Rudi Garcia

"Aucun des deux ne mérite d'y être" : un ancien Diable Rouge allume deux absents de la liste de Rudi Garcia

08:00
🎥 17 saisons en Rouche, près de 500 matchs : une légende a donné le coup d'envoi de Standard - Genk

🎥 17 saisons en Rouche, près de 500 matchs : une légende a donné le coup d'envoi de Standard - Genk

07:30
1
Saint-Trond sécurise sa troisième place : la Gantoise rate (encore) le coche

Saint-Trond sécurise sa troisième place : la Gantoise rate (encore) le coche

07:00
"On va essayer de gagner ces Play-Offs 2" : Matthieu Epolo garde confiance malgré le nul contre Genk

"On va essayer de gagner ces Play-Offs 2" : Matthieu Epolo garde confiance malgré le nul contre Genk

23:08
1
Le raté de cette fin de saison pour Charleroi ? Patrick Pflücke a son explication Réaction

Le raté de cette fin de saison pour Charleroi ? Patrick Pflücke a son explication

22:00
"Kanga dehors" : le meilleur buteur de La Gantoise pris pour cible par ses propres supporters

"Kanga dehors" : le meilleur buteur de La Gantoise pris pour cible par ses propres supporters

22:20
Vincent Euvrard et le Standard déçus, mais lucides : "Genk est une top équipe, mais tout reste ouvert" Interview

Vincent Euvrard et le Standard déçus, mais lucides : "Genk est une top équipe, mais tout reste ouvert"

21:20
Un grand nom arrive sur le banc de Chelsea : Roméo Lavia va connaître son cinquième entraîneur

Un grand nom arrive sur le banc de Chelsea : Roméo Lavia va connaître son cinquième entraîneur

21:40
Abid a tout essayé, Ayensa a peu pesé : les notes des joueurs du Standard après le partage contre Genk Analyse

Abid a tout essayé, Ayensa a peu pesé : les notes des joueurs du Standard après le partage contre Genk

21:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 34
Werder Brême Werder Brême 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 Hoffenheim Hoffenheim
Bayern Munich Bayern Munich 5-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Hambourg Hambourg
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved