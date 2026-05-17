Terrible coup dur pour Vincent Kompany et l'Allemagne

Manuel Neuer s'est blessé au mollet pendant le match du Bayern Munich contre Cologne. À quelques semaines de la Coupe du monde, son retour avec l'Allemagne pourrait être compromis.

Le Bayern Munich venait de célébrer son nouveau titre de champion d'Allemagne devant son public et tout sourait à Manuel Neuer. À 40 ans, le gardien allemand avait retrouvé une place importante dans l'équipe après des mois compliqués. Le club lui a proposé une prolongation d'un an. Il devait retrouver la sélection allemande après avoir annoncé sa retraite internationale en 2024.

En deuxième période contre Cologne, Neuer avait demandé le changement après avoir ressenti une douleur au mollet gauche. Le Bayern a confirmé ce dimanche que son gardien souffrait d'un problème musculaire. Les examens réalisés par le staff médical n'ont pas permis de connaître la durée exacte de son absence.

Muskuläre Probleme bei Manuel Neuer



Manuel Neuer muss wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Der Kapitän wurde am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln in der… pic.twitter.com/TCqRtgUBHp — FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026

Le mondial de Manuel Neuer en danger ?

Cette blessure tombe au pire moment pour l'ancien international allemand. Depuis plusieurs semaines, la presse allemande annonçait son grand retour avec la Mannschaft pour la Coupe du monde. Neuer avait arrêté sa carrière internationale en 2024, mais Julian Nagelsmann voulait lui redonner le rôle de numéro un pour le tournoi qui débute dans moins d’un mois.

Sûrement forfait pour la finale de Coupe d'Allemagne

Le gardien bavarois ne devrait pas participer à la finale de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart le 23 mai à Berlin. Une mauvaise nouvelle pour le Bayern, qui comptait sur son expérience dans ce dernier grand rendez-vous de la saison. Le club espère éviter une blessure plus importante qui pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Vincent Kompany compte sur son capitaine, c'est un cadre du vestiare.



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À son âge, le moindre souci physique devient plus difficile à gérer. Neuer revenait à un très bon niveau ces derniers mois et beaucoup pensaient revoir le gardien pour une dernière danse au Mondial. À moins d'un mois du début de la compétition, cette blessure inquiète la sélection.