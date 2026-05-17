Paul-José Mpoku invité en VIP par Anderlecht à la finale : l'ancien Rouche se justifie !

Les supporters du Standard ont peut-être eu la mauvaise surprise de découvrir sur les réseaux sociaux des photos de Paul-José Mpoku, ancien capitaine des Rouches, à la fête VIP du RSC Anderlecht avant la finale.

Paul-José Mpoku au milieu des anciennes gloires du Sporting d'Anderlecht que sont Paul Van Himst, Marcin Wasilewski ou encore Bertrand Crasson : l'image avait de quoi surprendre. L'ancien capitaine du Standard de Liège avait pourtant bel et bien été invité par Michael Verschueren, et a accepté son invitation, participant ainsi aux festivités d'avant-match au Heysel avec les autres VIP du RSC Anderlecht.

Une présence qui n'est évidemment pas du goût de tous. Mpoku est un Rouche "pur jus", qui a fièrement porté les couleurs du Standard lors de nombreux Clasicos brassard de capitaine au bras. L'ex-international congolais a donc tenu à réagir via son compte LinkedIn.

"Je suis devenu Mauve ? C'est la question que beaucoup ont dû se poser en me voyant à la soirée officielle du RSC Anderlecht cette semaine", commence Mpoku. "Quand on connaît mon histoire, ça ressemble presque à un sacrilège", reconnaît-il. "J'ai eu la fierté de gagner la Coupe en 2018 et de porter les couleurs des Rouches. Mon coeur, vous le savez, est et restera 100% Rouche".

Une invitation acceptée par amitié pour Michael Verschueren

Paul-José Mpoku rappelle alors que cette rivalité, elle existait aussi à la maison avec son frère Albert Sambi Lokonga, capitaine du RSC Anderlecht à l'époque. "Autant dire que la famille a longtemps été divisée les soirs de match. Le jour où mon père, grand fan du Standard et toujours abonné, a appris que nous allions jouer l'un contre l'autre, il n'est même pas venu au stade : c'était trop pour lui", révèle Mpoku.

"Alors, qu'est-ce que je faisais là-bas ? La réponse tient en deux mots : respect et amitié. Le président d'Anderlecht, Michael Verschueren, est au fil des années devenu un ami", explique ensuite l'ancien capitaine du Standard. "Au-delà de la rivalité sportive, je ne peux que saluer son parcours et son travail de vice-président de la Fédération Européenne de Football Clubs (EFC".





Et Mpoku de conclure : "Savoir mettre la rivalité de côté le temps d'une soirée pour échanger avec des professionnels inspirants, c'est aussi ça, la maturité d'une carrière". Les supporters du Standard en penseront ce qu'ils voudront...