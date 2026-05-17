Paul-José Mpoku invité en VIP par Anderlecht à la finale : l'ancien Rouche se justifie !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Paul-José Mpoku invité en VIP par Anderlecht à la finale : l'ancien Rouche se justifie !
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les supporters du Standard ont peut-être eu la mauvaise surprise de découvrir sur les réseaux sociaux des photos de Paul-José Mpoku, ancien capitaine des Rouches, à la fête VIP du RSC Anderlecht avant la finale.

Paul-José Mpoku au milieu des anciennes gloires du Sporting d'Anderlecht que sont Paul Van Himst, Marcin Wasilewski ou encore Bertrand Crasson : l'image avait de quoi surprendre. L'ancien capitaine du Standard de Liège avait pourtant bel et bien été invité par Michael Verschueren, et a accepté son invitation, participant ainsi aux festivités d'avant-match au Heysel avec les autres VIP du RSC Anderlecht.

Une présence qui n'est évidemment pas du goût de tous. Mpoku est un Rouche "pur jus", qui a fièrement porté les couleurs du Standard lors de nombreux Clasicos brassard de capitaine au bras. L'ex-international congolais a donc tenu à réagir via son compte LinkedIn. 

"Je suis devenu Mauve ? C'est la question que beaucoup ont dû se poser en me voyant à la soirée officielle du RSC Anderlecht cette semaine", commence Mpoku. "Quand on connaît mon histoire, ça ressemble presque à un sacrilège", reconnaît-il. "J'ai eu la fierté de gagner la Coupe en 2018 et de porter les couleurs des Rouches. Mon coeur, vous le savez, est et restera 100% Rouche".

Une invitation acceptée par amitié pour Michael Verschueren

Paul-José Mpoku rappelle alors que cette rivalité, elle existait aussi à la maison avec son frère Albert Sambi Lokonga, capitaine du RSC Anderlecht à l'époque. "Autant dire que la famille a longtemps été divisée les soirs de match. Le jour où mon père, grand fan du Standard et toujours abonné, a appris que nous allions jouer l'un contre l'autre, il n'est même pas venu au stade : c'était trop pour lui", révèle Mpoku.

"Alors, qu'est-ce que je faisais là-bas ? La réponse tient en deux mots : respect et amitié. Le président d'Anderlecht, Michael Verschueren, est au fil des années devenu un ami", explique ensuite l'ancien capitaine du Standard. "Au-delà de la rivalité sportive, je ne peux que saluer son parcours et son travail de vice-président de la Fédération Européenne de Football Clubs (EFC". 

Et Mpoku de conclure : "Savoir mettre la rivalité de côté le temps d'une soirée pour échanger avec des professionnels inspirants, c'est aussi ça, la maturité d'une carrière". Les supporters du Standard en penseront ce qu'ils voudront...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Paul José Mpoku

Plus de news

"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique

"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique

13:30
LIVE : Suivez Anderlecht - Malines en direct commenté à 13h30, dans un Lotto Park silencieux Live

LIVE : Suivez Anderlecht - Malines en direct commenté à 13h30, dans un Lotto Park silencieux

13:02
"Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ? Interview

"Chino" Huerta peut-il être le facteur X d'Anderlecht en cette fin de saison ?

11:30
Une affaire pour la Pro League ? Théo Bongonda quittera le Spartak Moscou cet été

Une affaire pour la Pro League ? Théo Bongonda quittera le Spartak Moscou cet été

13:00
Wilfried Kanga critiqué par son entraîneur après son geste : "Il faut parler avec les pieds"

Wilfried Kanga critiqué par son entraîneur après son geste : "Il faut parler avec les pieds"

11:00
Pas de Casper Nielsen pour Standard - Genk : les dernières nouvelles du médian danois des Rouches

Pas de Casper Nielsen pour Standard - Genk : les dernières nouvelles du médian danois des Rouches

10:00
Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

12:00
La Pro League continue sa moisson d'entraîneurs : l'Antwerp se sépare de Joseph Oosting

La Pro League continue sa moisson d'entraîneurs : l'Antwerp se sépare de Joseph Oosting

10:45
Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

Quel gardien pour Leko ? De nouvelles surprises pour Hubert ? Les compos probables de Bruges - Union

10:20
Un coup à la Hautekiet : le Standard proche d'attirer un talent brugeois

Un coup à la Hautekiet : le Standard proche d'attirer un talent brugeois

08:35
🎥 17 saisons en Rouche, près de 500 matchs : une légende a donné le coup d'envoi de Standard - Genk

🎥 17 saisons en Rouche, près de 500 matchs : une légende a donné le coup d'envoi de Standard - Genk

07:30
1
Puni comme contre le Standard, les Rouches toujours dans le viseur : Charleroi partagé entre deux sentiments Réaction

Puni comme contre le Standard, les Rouches toujours dans le viseur : Charleroi partagé entre deux sentiments

08:20
🎥 Pas de Mondial ? Pas de problème : Hugo Cuypers enchaîne et entre dans l'histoire de la MLS

🎥 Pas de Mondial ? Pas de problème : Hugo Cuypers enchaîne et entre dans l'histoire de la MLS

09:29
1
"Aucun des deux ne mérite d'y être" : un ancien Diable Rouge allume deux absents de la liste de Rudi Garcia

"Aucun des deux ne mérite d'y être" : un ancien Diable Rouge allume deux absents de la liste de Rudi Garcia

08:00
Une grosse surprise dans la présélection de Rudi Garcia ? Il n'a plus été appelé depuis 2018 !

Une grosse surprise dans la présélection de Rudi Garcia ? Il n'a plus été appelé depuis 2018 !

09:01
"On va essayer de gagner ces Play-Offs 2" : Matthieu Epolo garde confiance malgré le nul contre Genk

"On va essayer de gagner ces Play-Offs 2" : Matthieu Epolo garde confiance malgré le nul contre Genk

23:08
1
Saint-Trond sécurise sa troisième place : la Gantoise rate (encore) le coche

Saint-Trond sécurise sa troisième place : la Gantoise rate (encore) le coche

07:00
Vincent Euvrard et le Standard déçus, mais lucides : "Genk est une top équipe, mais tout reste ouvert" Interview

Vincent Euvrard et le Standard déçus, mais lucides : "Genk est une top équipe, mais tout reste ouvert"

21:20
Abid a tout essayé, Ayensa a peu pesé : les notes des joueurs du Standard après le partage contre Genk Analyse

Abid a tout essayé, Ayensa a peu pesé : les notes des joueurs du Standard après le partage contre Genk

21:00
2
Une partie agréable, mais un score vierge : statu quo entre le Standard et Genk en tête des Europe Play-Offs

Une partie agréable, mais un score vierge : statu quo entre le Standard et Genk en tête des Europe Play-Offs

20:14
Le raté de cette fin de saison pour Charleroi ? Patrick Pflücke a son explication Réaction

Le raté de cette fin de saison pour Charleroi ? Patrick Pflücke a son explication

22:00
"Kanga dehors" : le meilleur buteur de La Gantoise pris pour cible par ses propres supporters

"Kanga dehors" : le meilleur buteur de La Gantoise pris pour cible par ses propres supporters

22:20
Énorme retournement de situation en Allemagne : une légende pourrait revenir pour la Coupe du monde

Énorme retournement de situation en Allemagne : une légende pourrait revenir pour la Coupe du monde

22:40
Ariël Jacobs très dur avec Anderlecht : "C'était presque aussi dramatique que le match lui-même"

Ariël Jacobs très dur avec Anderlecht : "C'était presque aussi dramatique que le match lui-même"

18:30
Un grand nom arrive sur le banc de Chelsea : Roméo Lavia va connaître son cinquième entraîneur

Un grand nom arrive sur le banc de Chelsea : Roméo Lavia va connaître son cinquième entraîneur

21:40
Le Club de Bruges va s'offrir un grand espoir du football allemand

Le Club de Bruges va s'offrir un grand espoir du football allemand

20:30
6
Antoine Colassin proche de l'un des buts du week-end : "J'en attendais un peu plus de cette saison"

Antoine Colassin proche de l'un des buts du week-end : "J'en attendais un peu plus de cette saison"

19:45
"Sa vitesse pourrait être super intéressante" : Philippe Albert valide un choix fort de Rudi Garcia

"Sa vitesse pourrait être super intéressante" : Philippe Albert valide un choix fort de Rudi Garcia

20:10
1
Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo

Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo

19:00
Le Bayern de Vincent Kompany détruit Cologne et peaufine sa préparation avant la finale de Coupe d'Allemagne

Le Bayern de Vincent Kompany détruit Cologne et peaufine sa préparation avant la finale de Coupe d'Allemagne

19:30
La première place s'éloigne : Charleroi cueilli à froid dans les dernières minutes

La première place s'éloigne : Charleroi cueilli à froid dans les dernières minutes

17:56
🎥 Jérémy Doku a fait vivre un cauchemar à la défense de Chelsea : Manchester City remporte la FA Cup

🎥 Jérémy Doku a fait vivre un cauchemar à la défense de Chelsea : Manchester City remporte la FA Cup

19:00
1
L'entraîneur de l'Antwerp, Joseph Oosting, proche d'un licenciement ?

L'entraîneur de l'Antwerp, Joseph Oosting, proche d'un licenciement ?

17:30
Westerlo glace le Mambourg ! Direct Commenté Live

Westerlo glace le Mambourg ! Direct Commenté

15:45
OFFICIEL : le stade de Sclessin va accueillir "une rencontre internationale de prestige"

OFFICIEL : le stade de Sclessin va accueillir "une rencontre internationale de prestige"

14:30
Un joueur belge participe à la victoire qui offre le titre au Celtic

Un joueur belge participe à la victoire qui offre le titre au Celtic

17:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 8
STVV STVV 1-1 La Gantoise La Gantoise
Anderlecht Anderlecht 0-0 KV Malines KV Malines
FC Bruges FC Bruges 18:30 Union SG Union SG

Play-offs 2

 Journée 8
OH Louvain OH Louvain 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved