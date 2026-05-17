Un match bien terne : les cotes d'Anderlecht après le partage contre Malines

Ce n'était ni leur pire match, ni ce qu'on peut appeler une belle prestation. Les Anderlechtois ont livré un match terne de plus, dont voici les cotes.

Coosemans (5)

Une erreur d'appréciation sur une remise d'Augustinsson, des dégagements moyens, mais peu de travail en dehors de cela.

Augustinsson (5,5)

Entre un vrai apport offensif, inspiré et déroutant, et de grosses difficultés défensives face à Koudou et Van Brederode.

Hey (3,5)

A-t-on déjà vu défenseur plus timoré à Anderlecht ? Hey n'ose jamais une passe - et il faut dire que quand il le fait, c'est souvent raté. Il a aussi manqué de réactivité sur la très mauvaise passe de Huerta. Le stade n'en peut plus.

Diarra (5)

Incompréhensible qu'il touche autant de ballons vu son jeu long assez faible, mais si Diarra a perdu quelques duels, il était assez costaud contre un Boersma très physique.

Camara (6)

Insufisant, tout simplement, pendant une bonne partie du match... mais il a eu le mérite de continuer à pousser et de multiplier les efforts, jusqu'à cette frappe molle qui termine au fond, lui-même ne sait comment.



Lire aussi… Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle ›

Llansana (5)

Llansana aurait pu obtenir un penalty sur une sortie hasardeuse de Miras. Ca aurait sauvé un match assez terne, lors duquel il s'est un peu caché, comme trop souvent. Cependant, c'est peut-être sa présence qui a permis à Saliba de se lâcher un peu plus que d'habitude.

De Cat (5)

Une cote à laquelle Nathan De Cat, depuis son retour de blessure, est abonné : le prodige qui régalait la Pro League en première moitié de saison est en difficulté. On ne peut que comprendre le choix de Rudi Garcia, car ce De Cat là n'est pas prêt.

Saliba (7)

Un but tout en finesse, et il aurait aussi pu donner un assist au moins si ses équipiers réglaient la mire. Excellent match du Canadien, dans le rôle qu'on attend de lui. Au fil du match et alors qu'il fallait créer de l'urgence, cependant, il a perdu ses moyens et manqué des passes simples.

Degreef (4)

Toujours cet état d'esprit impeccable qui empêche de lui mettre vraiment moins ou de lui en vouloir, mais Degreef a tout de même fait un match très poussif.

Huerta (3)

Sa passe en retrait catastrophique a tué son match. Il a par la suite tenté de se démener, s'est retrouvé en position dangereuse par moments, mais était terrifié.

Sikan (7)

Pourquoi Taravel l'a-t-il sorti ? L'Ukrainien livrait un très bon match. Passeur, il a manqué de réussite devant le but mais était très dangereux et gagnait beaucoup de duels face à la défense adverse. Sa sortie a d'ailleurs été huée, mais pas parce qu'il a été mauvais : parce que Hazard le remplaçait.