La Mauves Army a de l'autodérision : "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire"

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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La Mauves Army a de l'autodérision : "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire"
Photo: © Voetbalkrant.com

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Drôle d'ambiance au Lotto Park, où on se croirait de retour en période de COVID. Les supporters d'Anderlecht font la grève des encouragements, mais au moins, ils savent rire d'eux-mêmes.

Il s'agit plutôt d'un rire jaune. Après la finale de la Coupe et le tifo géant qu'ils ont déployé au Stade Roi Baudouin, les ultras du RSCA ont été moqués dans tout le pays. Le tifo comportait en effet une énorme faute d'orthographe.

"Cup fighters" avait été orthographié "Cup Figthers". Une grosse erreur qui, au moins, a été prise avec autodérision par les supporters responsables. 

Les supporters d'Anderlecht ont de l'humour

Avant le match contre le KV Malines, les Mauves Army ont accroché devant leur bloc une banderole avec ces mots :  "On saigne tellement des yeux qu'on ne sait plus écrire!". Une façon assez fine de détourner leur erreur en forme de pique à l'intention de l'équipe.

De l'autre côté, les South Leaders ont aussi adressé un message faisant référence à cette faute : "Une faute sur notre tifo qui reflète votre niveau", y lit-on. 

Lire aussi… Un Anderlecht apathique évite le pire face à Malines et préserve sa quatrième place par miracle
Ces messages s'ajoutent à une décision de tous les groupes de supporters : celle de ne pas mettre d'ambiance ce dimanche face au KV Malines. Même le fameux "Anderlecht champion" du Grand Jojo n'a pas été chanté par le Lotto Park. Une ambiance digne des années COVID...

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