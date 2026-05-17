🎥 Très bon entraîneur, mais aussi gros ambianceur ? Vincent Kompany fait le show pendant la fête du Bayern

La vidéo de Vincent Kompany en train de charger pendant la fête du Bayern fait le tour des réseaux sociaux.

Le titre de Bundesliga était plié depuis des semaines, mais le Bayern a poliment attendu la fin officielle du championnat pour ouvrir le champagne. Pour finir en beauté devant leur public, les Bavarois ont écrasé Cologne 5-1. Une formalité avant de passer aux choses sérieuses pour Vincent Kompany, qui s'offre son deuxième championnat d'affilée en deux ans. Les supporters ont longtemps chanté le nom du coach belge.

Pour fêter ça, le club a organisé une grosse soirée sur le thème de la jungle, avec les joueurs et leurs familles. c'est le coach belge qui a régalé tout le monde sur la piste de danse. Fini le costume et le visage ultra-sérieux du bord de touche, il était en tenue de soirée. Plusieurs joueurs du Bayern ont partagé des images de la fête sur Instagram, avec une ambiance déchaînée jusque tard dans la nuit.

Kompany sur la piste de danse

Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On voit Kompany sauter partout et charger sur le fameux son des Triangles des Bermudes. Un moment de déconnexion pour le technicien, qui lâche la pression après des mois de stress. Les supporters ont adoré découvrir cette autre facette du Belge, beaucoup plus naturelle et spontanée.

Vincent Kompany sous « CHARGER » n’était pas dans mon bingo 2026 😂🎶 pic.twitter.com/sn6sTKD4Kq — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) May 17, 2026

Pas loin du triplé

Cette fête permet d'oublier la grosse déception en Ligue des Champions. Le Bayern s'est fait sortir par le Paris Saint-Germain en demi-finale (6-5 au total), après un match aller historique. Malgré cette élimination, Kompany a réussi à maintenir son groupe concentré jusqu'au bout en championnat.



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La saison n'est pas tout à fait finie puisqu'il reste une finale de Coupe d'Allemagne à jouer la semaine prochaine contre Stuttgart. Mais peu importe la suite, Kompany sait comment faire gagner le Bayern et il sait encore mieux comment danser. Pas étonnant que Manchester City veuille faire de lui le successeur de Pep Guardiola.