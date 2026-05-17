Wilfried Kanga critiqué par son entraîneur après son geste : "Il faut parler avec les pieds"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Wilfried Kanga critiqué par son entraîneur après son geste : "Il faut parler avec les pieds"

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Wilfried Kanga ne s'est pas fait d'amis ce samedi. L'attaquant a fait signe à son public, qui le critique énormément ces derniers mois, de se taire... et le but a été annulé.

Wilfried Kanga n'est pas très populaire du côté de La Gantoise cette saison, et ça ne va pas s'arranger avec les événements de ce samedi. La fracture entre l'attaquant ivoirien et ses supporters semble désormais irrémédiable.

Ce samedi, au Stayen, Wilfried Kanga a inscrit le 0-1 et a célébré ce but en mimant un doigt sur la bouche à l'intention de la tribune des visiteurs. Un geste qui a naturellement rendu furieux ses supporters : ces derniers ont scandé "Kanga buiten". 

Rik De Mil regrette l'attitude de Kanga 

Le pire était à venir pour Kanga puisque le but... a été annulé. Heureusement que le ridicule ne tue pas pour l'Ivoirien, qui s'est cependant racheté en inscrivant, cette fois pour de bon, le 0-1 juste avant la pause. Sans geste cette fois, mais le mal était fait. 

Après la rencontre, Rik De Mil a recadré son attaquant, qu'il avait autrefois soutenu après les critiques du public. "Cette situation me fait mal. Cette attitude n'est pas appropriée de la part de Wilfried : malgré les émotions, il faut parler avec les pieds. C'est ce qu'il a fait et il aurait dû s'en tenir à cela", estime le coach gantois dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. 

Lire aussi… "Kanga dehors" : le meilleur buteur de La Gantoise pris pour cible par ses propres supporters
"Il faut toujours garder du respect envers les supporters. Ce qui est arrivé est vraiment regrettable", conclut De Mil. Alors qu'il est l'un des attaquants les plus prolifiques des Buffalos cette saison, la maladresse de Kanga, sur le terrain et en-dehors, semble le pousser vers la porte dès cet été... 

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