"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"La passion a fini par mourir" : les ultras d'Anderlecht ont pris une décision radicale après la défaite en finale de Coupe de Belgique
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La défaite contre l'Union Saint-Gilloise en finale de Coupe a été celle de trop pour les ultras d'Anderlecht, qui ont décidé de boycotter l'ambiance jusqu'à la fin de saison.

Cinq matchs sans la moindre victoire et une finale de Coupe de Belgique balayée 3-1 par le voisin de l'Union Saint-Gilloise. Ce derby bruxellois, qui aurait dû transcender Anderlecht, n'a offert qu'un triste spectacle. Anderlecht a montré trop peu d'envie, trop peu d'idées et un niveau de jeu loin des attentes des supporters. Pour beaucoup, cette finale a résumé toute une saison ratée.

Quelques jours après cette nouvelle désillusion, les groupes ultras ont publié un communiqué particulièrement dur. Dès les premières lignes, le ton est donné. "À l'aube d'achever une neuvième saison blanche consécutive, nous, groupes Ultras, avons décidé de prendre une décision radicale pour les trois derniers matchs de la saison." Les supporters reconnaissent leurs propres erreurs, avant de pointer le manque de remise en question au sein du club. "Nous n'avons pas toujours été irréprochables. Mais contrairement à beaucoup au sein de ce club, nous savons nous remettre en question."

Plus d'ambiance dans les tribunes jusqu'à la fin de la saison

Les ultras expliquent ne plus se reconnaître dans l'équipe actuelle ni dans l'image renvoyée par Anderlecht depuis plusieurs saisons. "Cela fait longtemps que nous ne nous reconnaissons plus dans ce qui se joue devant nous. Plus de vision, plus de fierté, plus de respect pour ceux qui suivent ce blason partout, sans jamais rien lâcher. Nous sommes fatigués et dégoûtés de cautionner l'échec, lassés des promesses vides et écœurés par l'absence totale de réaction et d'ambition. La passion qui nous faisait encore tenir malgré tout a fini par mourir."

Cette colère se traduit par des actions pour les derniers matchs de la saison. Les groupes de supporters ont annoncé qu'ils ne mettraient plus d'ambiance dans les tribunes. "Par conséquent, nous n'animerons pas les tribunes lors des trois derniers matchs de la saison". Ils demandent à leurs membres de ne plus porter les couleurs des groupes ultras et de respecter cette décision collective.

Cinq entraîneurs en trois ans

Le manque de stabilité est au cœur des critiques. En trois ans, Anderlecht a changé cinq fois d'entraîneur : Brian Riemer, David Hubert, Besnik Hasi, Edward Still et aujourd'hui Jérémy Taravel. Sans continuité, difficile de construire un projet solide. La direction est visée, Wouter Vandenhaute avait vendu ses parts.

Les ultras ont terminé leur message avec une attaque directe contre les dirigeants : "À nos actionnaires et dirigeants : il est temps d'assumer vos responsabilités et d'arrêter de gérer ce club comme une simple société de divertissement."

Neuf ans sans soulever de titre

Anderlecht n'a plus remporté le moindre trophée depuis 2017. Cette année-là, les Mauves avaient décroché le titre de champion de Belgique e gagné la Supercoupe de Belgique face à Zulte Waregem. Depuis, le club bruxellois enchaîne les saisons sans succès, loin des standards qui ont longtemps fait sa réputation. C'est la deuxième finale de suite que le club a perdu. L'année passée, c'était contre le Club de Bruges 2-1. Roméo Vermant avait inscrit un doublé.

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