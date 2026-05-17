La Pro League continue sa moisson d'entraîneurs : l'Antwerp se sépare de Joseph Oosting

C'était assez attendu, et la défaite sèche de vendredi à OHL aura été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'Antwerp n'attendra même pas la fin de saison, et se sépare déjà de Joseph Oosting.

L'Antwerp vit des Europe Playoffs très compliqués : candidat déclaré à la victoire de ce mini-championnat pour aller chercher un ticket européen, le Great Old reste sur trois défaites consécutives, et est désormais hors-course. Cela a coûté sa place à Joseph Oosting.

Durant la rencontre, les supporters anversois avaient scandé "Oosting buiten" : ils ont été entendus par leur direction. L'Antwerp a officialisé le licenciement de son entraîneur ce dimanche matin, à deux journées de la fin des Europe Playoffs. Cinq défaites en huit matchs ne lui auront donc même pas permis de finir la saison.

Faris Haroun dirigera l'Antwerp jusqu'en fin de saison

C'est un échec énorme pour le Néerlandais de 54 ans, arrivé en décembre dernier au Bosuil. Il avait déjà été licencié du FC Twente en septembre dernier, après deux saisons et demi au sein du club d'Enschede.Son objectif était clair : aller chercher un ticket européen. Après l'échec net de la qualification pour les Champions Playoffs, seule une victoire finale dans les Europe Playoffs pouvait satisfaire la direction.

Du côté de l'Antwerp, c'est une erreur de casting de plus après celles qu'avaient été Andries Ulderink et Stef Wils. Mais le problème est certainement plus profond au Bosuil, où tous les successeurs de Mark Van Bommel ont échoué jusqu'à présent, peu aidés par un noyau de plus en plus faible.

C'est Faris Haroun qui dirigera l'Antwerp jusqu'en fin de saison. Le club devra ensuite bien réfléchir à celui qui devra remettre le champion de Belgique 2023 sur les rails...



