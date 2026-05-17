Un septième coach pour Thibaut Courtois au Real Madrid ? Une ancienne figure du club se rapproche du banc

José Mourinho continue d'être annoncé au Real Madrid, malgré ses récentes déclarations sur son avenir avec Benfica.

Depuis une semaine, on ne parle que de José Mourinho à Madrid. Malgré les démentis du coach portugais ces derniers jours, la presse espagnole continue d'annoncer un possible retour du Special One au Real Madrid. Officiellement, Mourinho est concentré sur Benfica jusqu'à la fin de saison.

Benfica a terminé sa saison invaincu, mais à la troisième place derrière le Sporting et le FC Porto, champion du Portugal. Une frustration pour le club lisboète, qui espérait transformer cette belle série en titre. Mourinho reste très apprécié à Madrid, surtout dans une période où le vestiaire du Real est difficile à gérer.

L'ambiance est très tendue depuis des mois. Plusieurs médias dont MARCA parlent de conflits entre certains joueurs et avec l'entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa. Le caractère de Mourinho pourrait rassurer une partie de la direction. Son expérience du très haut niveau et sa manière de gérer les stars sont des arguments importants.

Un indice sur son futur club ?

Le technicien portugais s'est présenté face à la presse avec un discours assez mystérieux. "La seule chose dont je dispose, c'est l'offre de Benfica, que je n'ai pas vue, mais dont Jorge Mendes dit qu'elle est très intéressante. Il y a des contacts entre le club et Jorge Mendes. La semaine prochaine, car c'est la semaine prochaine que je dois décider de mon avenir et de celui de Benfica, ce qui est le plus important pour moi".

Selon MARCA et AS, Mourinho aurait un accord verbal avec le Real Madrid. Son premier passage entre 2010 et 2013 a marqué beaucoup de supporters. En 2012, son équipe avait remporté la Liga avec 100 points et le Real avait été éliminé par le Bayern Munich aux tirs au but en demi-finale de Ligue des champions.





S'il revient cet été, il deviendrait le septième entraîneur de Thibaut Courtois depuis l'arrivée du gardien belge au Real Madrid en 2018.