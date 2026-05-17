Naples valide sa place en Ligue des champions : Kevin De Bruyne rassure avant le Mondial

Naples a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant Pise 0-3. Kevin De Bruyne est monté à l'heure de jeu et a montré de belles choses.

Romelu Lukaku ne rejouera plus avec Naples cette saison. L'attaquant belge a été autorisé par le club à rentrer en Belgique afin de continuer sa récupération à Anvers. Après plusieurs pépins physiques cette saison, le Diable Rouge doit arriver en forme pour la Coupe du monde.

De Bruyne avait reçu un gros coup au visage à l'entraînement

Pendant ce temps, Kevin De Bruyne faisait son retour dans le groupe napolitain après une semaine mouvementée. Le milieu belge avait reçu un coup au visage à l'entraînement après un contact avec Giovanni Di Lorenzo. Le staff italien avait décidé de ne pas prendre de risque au coup d'envoi.

Deux buts en première période

Scott McTominay a ouvert le score après vingt minutes contre Pise. Quelques minutes plus tard, Amir Rrahmani a inscrit le deuxième but napolitain. Très solides collectivement, les Napolitains ont géré leur avance avec beaucoup de tranquillité.

Une belle montée de Kevin De Bruyne

De Bruyne est monté sur la pelouse après l'heure de jeu. Malgré son visage marqué, le Belge a montré de bonnes sensations et une envie de participer au jeu. Les supporters napolitains lui ont réservé une belle ovation à son entrée. Rasmus Højlund est venu ajouter un troisième but pour clôturer le match. Naples est sûr de terminer dans le top 4 et est qualifé pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Le dernier Mondial de sa carrière



Les prochains mois seront être décisifs pour Lukaku. Selon plusieurs médias italiens, l'attaquant belge devrait quitter Naples après la Coupe du monde. À 33 ans, le Diable Rouge se concentre sur son dernier grand tournoi avec la Belgique. Lukaku est le meilleur buteur de la sélection avec 89 buts en 124 rencontres. Il aura l'occasion d'améliorer ses statistiques pendant ce mondial.