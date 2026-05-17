Une affaire pour la Pro League ? Théo Bongonda quittera le Spartak Moscou cet été

Après trois saisons sous les couleurs du Spartak Moscou, Théo Bongonda a annoncé son départ. Il avait quitté Cadix en 2023 pour la Russie.

Théo Bongonda (30 ans) quitte la Russie. L'attaquant du Spartak Moscou a annoncé via son compte Instagram qu'il quittait le club moscovite au terme de son contrat, après trois saisons passées dans la capitale russe. Bongonda avait signé en 2023 au Spartak Moscou en provenance du FC Cadix, en Espagne, contre 7,5 millions d'euros.

Bongonda quitte la Russie sur un bilan mitigé : s'il a disputé 75 matchs et inscrit 16 buts pour le Spartak Moscou, il ne jouait presque plus cette saison. Sa dernière apparition date du 14 mars dernier et d'une montée au jeu face au Zenit Saint-Pétersbourg.

Théo Bongonda a quitté la Belgique et le KRC Genk en 2022 pour le FC Cadix, rapportant 3,5 millions d'euros aux Limbourgeois. Le Racing Genk avait mis la main à la poche pour s'offrir le Belgo-Congolais en 2019, déboursant 7 millions d'euros pour l'arracher à Zulte Waregem ; Bongonda devenait alors le transfert le plus cher entre deux clubs belges.

Une Coupe du Monde et un transfert pour Bongonda

Ce départ de Théo Bongonda survient à la veille de l'annonce de la sélection de Sébastien Desabre pour la Coupe du Monde 2026 : l'ancien international espoirs belge, Léopard depuis 2022, en sera à coup sûr. Bongonda compte 37 caps (7 buts) pour la RDC et est un titulaire régulier sous Desabre.



Dans la foulée de sa Coupe du Monde, Théo Bongonda se cherchera donc un nouveau club. L'ancien de Zulte Waregem, du Celta Vigo ou encore de Trabzonspor présente un CV intéressant ; des clubs de Jupiler Pro League pourraient tenter le coup. Bongonda compte plus de 170 matchs de Jupiler Pro League pour 56 buts inscrits et 35 passes décisives. Reste à savoir s'il accepterait de revenir en D1A pour un salaire bien inférieur à ce qu'il touchait en Russie...