À peine promu en Pro League, un club belge pourrait changer de propriétaire

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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À peine promu en Pro League, un club belge pourrait changer de propriétaire
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L'ère américaine pourrait prendre fin à Beveren après plusieurs années de stabilité et un retour réussi parmi l'élite.

Le retour en première division devait marquer le début d'un nouveau chapitre positif pour Beveren. Mais le club pourrait connaître un grand changement en interne. Après le départ de l'entraîneur Marink Reedijk, les propriétaires américains envisageraient de vendre le club dans les prochains mois, selon les informations du journal Het Laatste Nieuws.

Six ans de collaboration qui touchent à leur fin

Beveren appartenait au groupe Bolt Football Holdings, dirigé par David Blitzer depuis 2020. Le football belge sortait de la période du Covid et plusieurs clubs cherchaient une stabilité financière. Beveren, appelé Waasland-Beveren à ce moment-là, avait choisi d'ouvrir la porte aux investisseurs américains pour sécuriser son avenir.

Un réseau regroupant plusieurs clubs européens

Le club avait rejoint un réseau international comprenant Estoril Praia au Portugal ou Alcorcón en Espagne. Contrairement à d'autres projets américains en Belgique, Beveren a gardé une discrétion dans sa gestion. Waasland-Beveren avait récupéré son ancien nom ainsi que son logo après un accord avec le KSK Beveren.

Pendant plusieurs saisons, le club a avancé dans la stabilité, loin des tensions observées dans le football belge. Aujourd'hui, la montée en Jupiler Pro League change forcément les perspectives. Beveren attire à nouveau et pourrait devenir intéressant pour de nouveaux investisseurs.

Le retour parmi l'élite offre une meilleure visibilité au club, aussi bien sur le plan sportif que financier. Le club a accédé à la Jupiler Pro League en remportant 28 de ses matchs de D1B et en concédant quatre matchs nuls. Une saison tout simplement historique. Lennart Mertens a inscrit 20 buts et termine meilleur buteur de l'équipe.

Ne pas vendre au premier venu

Mais trouver un nouveau propriétaire ne se fait pas en quelques semaines. La direction devra éviter de tomber sur un projet qui oublie l'histoire et l'identité du club. Beaucoup de supporters espèrent garder cette stabilité malgré un possible changement d'actionnaires.

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