Le record de Kevin De Bruyne est menacé : le coéquipier de Senne Lammens fait trembler la Premier League

Bruno Fernandes a égalé le record de Kevin De Bruyne et Thierry Henry avec 20 passes décisives sur une saison de Premier League après la victoire de Manchester United contre le Nottingham Forest de Matz Sels.

Manchester United s'est imposé 3-2 contre Nottingham Forest à domicile pour son dernier match de la saison à Old Trafford. La rencontre proposait un duel belge intéressant entre Senne Lammens et Matz Sels dans les cages. Le premier a été repris par Rudi Garcia pour la prochaine Coupe du monde avec la Belgique, contrairement au gardien de Nottingham.

Manchester United en Ligue des champions la saison prochaine

Cette victoire permet aux Red Devils de verrouiller la troisième place du championnat anglais. Le club retrouvera directement la prochaine Ligue des champions après une saison beaucoup plus stable que les précédentes. Nottingham Forest avait assuré son maintien avant cette rencontre.

Comme Kevin De Bruyne et Thierry Henry

Au-delà de la bataille, cette partition à domicile a permis à Bruno Fernandes d'entrer un peu plus dans la légende de la Premier League. En offrant le but du 3-1 à Bryan Mbeumo, le capitaine portugais a délivré sa 20e passe décisive de la saison. Une performance historique qui lui permet d'égaler le record codétenu par Thierry Henry et notre Diable Rouge Kevin De Bruyne.

Battu au prochain match ?

Cette barre des 20 passes décisives n'avait plus été atteinte depuis la saison 2019/2020 de KDB, une époque où Liverpool avait mis fin à trente ans d'attente pour soulever le titre. Désormais à la hauteur de ces deux géants du football anglais, le meneur de jeu de Manchester United aura une occasion en or, lors du dernier déplacement à Brighton, pour s'emparer seul de ce record.

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Malgré la défaite, Nottingham Forest n'a pas démérité et a chèrement vendu sa peau. Le prochain match de Manchester United sera aussi attentivement suivi par les Belges, qui ne veulent pas que ce record soit battu.