Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde
Photo: © photonews
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Les supporters du Sporting Charleroi se demanderont si on parle bien du même joueur : Nadhir Benbouali a disputé une saison trois étoiles avec le Györ ETO, auquel il a offert le titre. L'Algérien pourrait bien jouer la Coupe du Monde 2026.

Nadhir Benbouali (26 ans) n'a semble-t-il plus rien à voir avec le joueur pataud et jugé bien trop court pour la Jupiler Pro League qui a porté les couleurs du Sporting Charleroi. L'Algérien n'avait pas convaincu grand monde durant son passage au Mambourg : arrivé en 2022 du Paradou AC, il ne disputera que 25 matchs en deux saisons pour les Zèbres, n'inscrivant que 2 buts et étant même brièvement renvoyé en U23.

En 2024, le Sporting le prête en Hongrie, à Györ. Il y inscrit 7 buts en 24 matchs : suffisant pour convaincre le club hongrois de se l'offrir à titre définitif. Charleroi avait dépensé 750.000 euros pour l'attaquant algérien et le laisse filer à perte, contre 600.000 euros.

Benbouali champion de Hongrie 

Un an plus tard, c'est un tout autre joueur qui va peut-être agiter le mercato estival. Car Nadhir Benbouali a disputé une saison XXL avec le Györ ETO, inscrivant 19 buts toutes compétitions confondues, dont 15 en championnat de Hongrie, assortis de 6 passes décisives. Et ces prestations ont porté Györ, qui a été sacré champion de Hongrie ce week-end en battant le Kisvarda FC... sur un but de Benbouali. 

Ces prestations ne sont pas passées inaperçues en Algérie : en mars dernier, Benbouali était appelé par Vladimir Petkovic, sélectionneur des Fennecs depuis 2024. Lors de la large victoire de l'Algérie face au Guatemala en amical (7-0), l'ex-Zèbre inscrivait un but et donnait une passe décisive. Il montait ensuite au jeu contre l'Uruguay.

Nadhir Benbouali peut donc espérer faire partie des 26 Algériens qui iront à la Coupe du Monde 2026 et dont les noms devraient être dévoilés dans les jours à venir. L'ancien de Charleroi est sous contrat jusqu'en 2027 à Györ et pourrait donc passer un palier cet été ; on espère pour le Sporting que Mehdi Bayat a pensé à inclure un beau pourcentage à la revente. 

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