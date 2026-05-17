Après son échec à Charleroi, un ex-Zèbre offre le titre à son club et rêve de Coupe du Monde

Les supporters du Sporting Charleroi se demanderont si on parle bien du même joueur : Nadhir Benbouali a disputé une saison trois étoiles avec le Györ ETO, auquel il a offert le titre. L'Algérien pourrait bien jouer la Coupe du Monde 2026.

Nadhir Benbouali (26 ans) n'a semble-t-il plus rien à voir avec le joueur pataud et jugé bien trop court pour la Jupiler Pro League qui a porté les couleurs du Sporting Charleroi. L'Algérien n'avait pas convaincu grand monde durant son passage au Mambourg : arrivé en 2022 du Paradou AC, il ne disputera que 25 matchs en deux saisons pour les Zèbres, n'inscrivant que 2 buts et étant même brièvement renvoyé en U23.

En 2024, le Sporting le prête en Hongrie, à Györ. Il y inscrit 7 buts en 24 matchs : suffisant pour convaincre le club hongrois de se l'offrir à titre définitif. Charleroi avait dépensé 750.000 euros pour l'attaquant algérien et le laisse filer à perte, contre 600.000 euros.

Benbouali champion de Hongrie

Un an plus tard, c'est un tout autre joueur qui va peut-être agiter le mercato estival. Car Nadhir Benbouali a disputé une saison XXL avec le Györ ETO, inscrivant 19 buts toutes compétitions confondues, dont 15 en championnat de Hongrie, assortis de 6 passes décisives. Et ces prestations ont porté Györ, qui a été sacré champion de Hongrie ce week-end en battant le Kisvarda FC... sur un but de Benbouali.

Nadhir Benbouali offre le titre de champion de Hongrie au FC Győr en inscrivant le but de la victoire face à Kisvárda (1-0), concluant sa saison avec 15 buts et 5 passes décisives en championnat. 🏆🇭🇺 pic.twitter.com/07j34Yl1Tg — Icosium FC (@IcosiumFC) May 16, 2026

Ces prestations ne sont pas passées inaperçues en Algérie : en mars dernier, Benbouali était appelé par Vladimir Petkovic, sélectionneur des Fennecs depuis 2024. Lors de la large victoire de l'Algérie face au Guatemala en amical (7-0), l'ex-Zèbre inscrivait un but et donnait une passe décisive. Il montait ensuite au jeu contre l'Uruguay.





Nadhir Benbouali peut donc espérer faire partie des 26 Algériens qui iront à la Coupe du Monde 2026 et dont les noms devraient être dévoilés dans les jours à venir. L'ancien de Charleroi est sous contrat jusqu'en 2027 à Györ et pourrait donc passer un palier cet été ; on espère pour le Sporting que Mehdi Bayat a pensé à inclure un beau pourcentage à la revente.