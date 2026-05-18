OFFICIEL : Anderlecht offre un contrat professionnel à un jeune 2011

Anderlecht a offert un premier contrat professionnel à Tiago De Vincentis, jeune talent bruxellois né le 26 avril 2011. Le joueur de 15 ans porte les couleurs du Royal Sporting Club d'Anderlecht depuis 2015.

Anderlecht décrit Tiago De Vincentis comme un milieu de terrain créatif pouvant évoluer à différentes positions. "Tiago est un parfait exemple d’un joueur Made in Neerpede et il est aujourd’hui récompensé pour son excellente mentalité par un premier contrat professionnel", écrit le club bruxellois.

"C’est à Neerpede que Tiago a fait ses premiers pas dans le football. Il porte effectivement les couleurs du RSCA depuis 2015. Dans les catégories de jeunes, le gaucher était toujours connu pour être le plus petit, mais aussi le plus créatif du groupe. Sa technique et sa capacité à éliminer ses adversaires constituent ses principales qualités", poursuit le Royal Sporting Club d'Anderlecht dans un communiqué publié ce lundi après-midi.

Les mots du CEO Sports d'Anderlecht, Tim Borguet, à propos de Tiago De Vincentis

Le CEO Sports d'Anderlecht, Tim Borguet, s'est exprimé à propos de la pépite anderlechtoise de 15 ans : “Tiago est un milieu de terrain capable d’évoluer tant en position de numéro 8 que de numéro 10. Mature physiquement un peu plus tardivement, il compense ceci par une excellente technique, un pied gauche de qualité, une très bonne vision du jeu et une grande aisance dans les petits espaces grâce à ses dribbles."

"Présent au club depuis 2018, Tiago incarne parfaitement l’ADN et le style de jeu de la maison. Créatif et audacieux, il joue toujours au service de l’équipe et possède une véritable mentalité de travailleur", a-t-il conclu.



Si le chemin reste encore long, Anderlecht croit visiblement énormément au potentiel de Tiago De Vincentis, qui pourrait bien faire parler de lui dans les prochaines années. Désormais, il va devoir montrer ce dont il est capable pour prochainement passer un cap dans sa carrière de footballeur professionnel.