Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Nicky Hayen annonce un retour important au KRC Genk
Photo: © photonews

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Nicky Hayen a pris la parole en conférence de presse ce lundi, avant le match du KRC Genk contre l'Antwerp, ce mardi soir.

Les Limbourgeois disputeront encore deux matchs dans les Europe Play-offs avec un objectif clair : terminer premiers afin de se qualifier pour le barrage européen. Les hommes de Nicky Hayen affronteront l'Antwerp ce mardi à domicile avant de se déplacer à Louvain ce samedi.

L'entraîneur a d'abord annoncé que Daan Heymans et Konstantinos Karetsas n'étaient pas encore prêts à jouer. "Daan et Kos ne sont pas encore suffisamment en forme. Noah Adedeji-Sternberg et Bangoura sont également toujours absents, même si nous essayons de préparer les quatre pour le week-end", a-t-il expliqué.

Un retour important pour le KRC Genk

Nicky Hayen a annoncé le retour de Yaimar Medina, qui a récemment souffert d'une blessure musculaire : "La bonne nouvelle, c'est que Medina fait son retour dans la sélection. Nous disposons d'un groupe de 28 joueurs. Certains garçons doivent parfois attendre plus longtemps avant d'avoir leur chance, mais c'est désormais à eux de la saisir."

Le coach limbourgeois est confiant : "Nous savons ce que nous devons faire : gagner. Défensivement, nous sommes solides et cela nous donne de la confiance. Maintenant, nous devons surtout être plus efficaces dans les seize mètres adverses. Les occasions sont là, mais nous devons aussi les concrétiser."

L'Antwerp a limogé son entraîneur

L'Antwerp vient de limoger son entraîneur Joseph Oosting. Suite à la défaite du Great Old contre OHL, ce dernier a été remercié. Certaines incertitudes sont donc au rendez-vous : "Un changement d'entraîneur a toujours un impact, car on ne sait pas exactement quelle approche tactique ils vont adopter."

"Ils peuvent aussi jouer de manière libérée. De plus, certains joueurs en fin de contrat voudront encore se montrer. Et avec Faris Haroun au bord du terrain, il y a un véritable gagnant. Nous devrons donc être très attentifs", a conclu l'ancien entraîneur du Club de Bruges en conférence de presse.

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