Le Club de Bruges réagit aux saluts nazis aperçus dans les tribunes du Jan Breydel : "L'homme a été identifié"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le Club de Bruges réagit aux saluts nazis aperçus dans les tribunes du Jan Breydel : "L'homme a été identifié"
Photo: © photonews

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Le Club de Bruges a publié un communiqué ce lundi après-midi à propos du supporter filmé en train de faire des saluts nazis.

Le Club de Bruges s'est largement imposé face à l'Union Saint-Gilloise dimanche soir sur le score de 5-0. Si sur le terrain tout a été parfait pour les Brugeois, en dehors, une image qui n'a pas sa place dans des tribunes a fait le tour des réseaux sociaux. Un fan du Club de Bruges a été aperçu en train de faire des saluts nazis.

Le communiqué du Club de Bruges à propos des saluts nazis

"Hier, le Club a remporté une magnifique victoire contre la Royale Union Saint-Gilloise. Après la rencontre, des images d’un soi-disant supporter effectuant un salut fasciste ont circulé sur les réseaux sociaux. Ce geste a immédiatement été condamné par d’autres supporters," entame la formation brugeoise dans son communiqué avant d'ajouter : "Ce type de comportement n’a pas sa place au Jan Breydelstadion. Ce matin, l’homme a été identifié par nos services internes de sécurité. Un dossier juridique sera ouvert."

"Conformément à notre règlement d’ordre intérieur, l’homme se voit également interdire l’accès au stade avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, dans l’attente de la suite du traitement du dossier par les instances juridiques de l’URBSFA," a conclu le club.

Ce n'est pas la première fois que le Club de Bruges identifie un supporter pour des chants nazis. 34 supporters avaient été interdits de stade en août 2024.

Lire aussi… 🎥 Un supporter blauw en zwart aperçu en train de faire des saluts nazis lors de Bruges-Union
De plus, cela intervient dans un contexte où le parquet a ouvert une enquête concernant des chants antisémites entendus lors du match entre Anderlecht et Bruges le 3 mai dernier au Lotto Park. Une chose est sûre : de tels incidents ne font que ternir l'image des supporters du Club de Bruges. Il ne faut évidemment pas faire une généralité, seuls quelques supporters se rendent coupables de ces comportements,

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