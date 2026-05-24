Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

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Dries Mertens a raccroché les crampons en 2025. Certains auraient aimé qu'il se lance dans une dernière pige en Belgique, et un club a tenté le coup !

En 2025, à 38 ans, Dries Mertens a raccroché les crampons après une ultime saison de très haut vol avec le Galatasaray (21 passes décisives et 6 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues). L'ex-Diable Rouge en avait encore sous la semelle, cela paraissait évident, mais il a finalement refusé de se lancer dans un dernier défi et a décidé de profiter de la vie.

Mertens a répété à plusieurs reprises qu'il ne se voyait pas revenir en Belgique pour y finir sa carrière. Formé à Gand jusqu'en U21, Mertens n'a jamais évolué en Jupiler Pro League, mais ce n'était pas quelque chose qui lui tenait à coeur.

Hasselt rêvait de Dries Mertens 

Pourtant, un club belge a tenté de le convaincre de venir fouler nos terrains... et pas à l'échelon professionnel. Ce club, c'est le Sporting Hasselt, qui évoluait cette saison en D1 VV et a remporté le titre de champion, assurant sa promotion pour la D1B et le football professionnel. 

Cela peut paraître fou, mais les liens entre Hasselt et Mertens s'expliquent en un nom de famille : Kerkhofs. Le président du Sporting Hasselt, Sam Kerkhofs, est le cousin de Kat Kerkhofs, la femme de Dries Mertens. Les deux sont donc très proches, et Sam Kerkhofs, très populaire en Flandre en tant que propriétaire du SportMedia House et fondateur du podcast MidMid, a tenté d'en profiter.

"J'ai essayé de l'amener au club, en tant que joueur. Il m'a répondu en riant qu'il viendrait en janvier si nous n'étions pas en tête du championnat", révèle Kerkhofs dans Het Laatste Nieuws. "Dries ne voulait pas débarquer si nous étions en tête et récolter les honneurs du travail des autres. Mais pour être honnête, je ne pense de toute façon pas qu'il était vraiment sérieux", reconnaît le président du promu en Challenger Pro League.

Quoi qu'il en soit, le Sporting Hasselt a dominé la D1 VV de bout en bout, et l'aide d'un attaquant ayant inscrit 148 buts pour le Napoli en près de 400 matchs n'aura finalement pas été nécessaire. Mais l'histoire aurait été belle...

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