Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

Mario Kohnen peut se réjouir de la victoire méritée acquise par Charleroi au Standard. Les Zèbres ont terminé la saison en beauté, et l'Eupenois a sérieusement postulé pour le poste "d'entraîneur sur le long terme" des Carolos.

Mario Kohnen est un entraîneur logiquement satisfait après la victoire de Charleroi au Standard, entachée par un après-match chaotique. Voici la réaction de l’entraîneur carolo, en conférence de presse.

"On a réalisé un excellent match ici au Standard, que je considère comme l'équipe des Play-Offs 2, parce qu'ils méritaient d'être là où ils étaient. On a fait un top match, dans une chaude ambiance. C'était un match très important pour le Standard, mais pour nous aussi, qui voulions finir en beauté."

"En première mi-temps, on s'est créé quelques grosses occasions et on a bien géré la rencontre avec le ballon. On a parfois manqué d'agressivité vers l'avant, mais on a dominé cette première période, même si le Standard est davantage venu dans le troisième quart d'heure et a poussé, notamment sur phase arrêtée."

Mario Kohnen peut être satisfait de son équipe de Charleroi

"Je suis très satisfait de la manière avec laquelle on a joué en seconde période. On a géré le match, et on savait que le Standard allait venir à fond, parce qu'ils devaient gagner et on avait vu le résultat de Genk, qui menait au repos."

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"Au vu de la manière avec laquelle mon équipe a géré le match tout en jouant au football en seconde période, notre victoire est méritée. Pour conclure, je tiens à féliciter Vincent (Euvrard) pour les Play-Offs du Standard, qui méritait d'être là." Une réaction suivie des remerciements du T1 des Rouches.