Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

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Willem II remonte en Eredivisie un an après l'avoir quittée. Le club néerlandais a éliminé Volendam aux tirs au but et l'envoi décisif a été transformé par un certain Thomas Didillon.

Après s'être incliné à la maison (1-2) contre Volendam, qui luttait pour son maintien en D1 néerlandaise, Willem II devait réaliser un petit exploit et aller s'imposer à l'extérieur au barrage retour. Le club de Tilburg y est parvenu, en allant s'imposer sur le même score à Volendam.

Après 17 minutes, le score était déjà de 0-2 en faveur du club de Keuken Kampioen Divisie. Un but des locaux a remis les deux équipes à égalité sur l'ensemble des rencontres, et le ticket pour l'Eredivisie s'est joué aux tirs au but.

Thomas Didillon en héros de Willem II 

Lors de la séance, le premier raté sera pour Volendam, et l'envoi décisif sera au bout du pied d'un certain Thomas Didillon-Hödl. Son nom vous dit forcément quelque chose : le Français a défendu les cages du RSC Anderlecht de 2018 à 2020. Il est également passé par Seraing, Genk et le Cercle de Bruges.

En 2024, Didillon quittait le Cercle de Bruges pour Willem II. Pour l'occasion, il changeait également de nom, ajoutant le nom de son épouse, la volleyeuse autrichienne Julia Hödl, à son nom de famille. 

Ce week-end, Thomas Didillon-Hödl a été le héros de Willem II : son envoi particulièrement bien tiré ramène le club de Tilburg en Eredivisie, un an seulement après avoir quitté l'élite néerlandaise. 

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