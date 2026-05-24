🎥 "Je n'oublierai jamais cette saison" : les adieux émouvants de Wouter Vrancken à Saint-Trond

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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🎥 "Je n'oublierai jamais cette saison" : les adieux émouvants de Wouter Vrancken à Saint-Trond
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Wouter Vrancken disputera ce dimanche son dernier match à la tête de Saint-Trond. Avant son départ, l'entraîneur a tenu à adresser un ultime message aux supporters trudonnaires.

Les adieux de Wouter Vrancken approchent à grands pas pour le STVV. Dimanche soir, il vivra son dernier match à la tête du club trudonnaire. Il recevra un bel hommage de la part des supporters et des joueurs face au KV Malines.

La saison passée, il avait sauvé le club en le maintenant en Jupiler Pro League. Un an plus tard, il ramène l'Europe au Stayen après une superbe saison conclue à la troisième place des Champions' Play-Offs. Wouter Vrancken a marqué l'histoire du club.

Vrancken fait ses adieux avec un message

Quelques heures avant ses grands adieux, il a pris le temps de s'adresser aux supporters. Il l'a fait via une vidéo sur les réseaux sociaux. "Chers supporters, il y a presque un an et demi, j'avais accepté de choisir ce projet au STVV. C'était un peu un retour à la maison pour moi, littéralement. C'était très spécial parce que je suis d'ici. Mes amis et ma famille sont en tribune toutes les deux semaines", a lancé Vrancken dans sa vidéo d'adieu.

"Je suis très heureux d'avoir pris cette décision quand on voit d'où l'on vient. La qualification européenne est magnifique. Il y a quelques moments forts de cette saison qui resteront gravés. La victoire contre le Club de Bruges, par exemple, où nous avons eu le sentiment de pouvoir rivaliser avec les plus grands clubs de Belgique."

Vrancken revient sur la saison qui a relancé le STVV

"Le plus beau souvenir, surtout en tant que Trudonnaire, c'est de voir comment le STVV a de nouveau vécu en Hesbaye et dans la ville", dit-il. "Comment tout le monde s'est remis à en parler. C'est ce qui me procure la plus grande satisfaction."

Lire aussi… Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

Avant de quitter le navire, il veut adresser un message aux Canaris. "Pour terminer, je voudrais lancer un appel. Tout le monde a vécu le sentiment de Hesbaye au stade. Chacun a pu voir ce que ça provoque sur le terrain. Je dirais: gardez cet esprit de la Hesbaye pour l'avenir, car vous pourrez accomplir de grandes choses."

"Merci, supporters. Je n'oublierai jamais cette saison, ni votre soutien et à quel point il a été inconditionnel. Cela restera un beau souvenir. Merci", conclut Vrancken.

Les adieux de Vrancken s'annoncent émouvants au stade

Son départ n'est pas une question financière, comme l'a précisé le CEO Takayuki Tateishi. Il a expliqué que le club avait fait un effort financier important pour le conserver, en lui proposant un contrat revu à la hausse. Vrancken veut relever un nouveau défi, probablement à l'étranger. On ne sait pas où il entraînera la saison prochaine.

Au total, Vrancken a dirigé 43 matchs sur le banc de Saint-Trond, avec une moyenne de 1,70 point par rencontre. Un très bon bilan pour celui qui avait porté les couleurs trudonnaires entre 1997 et 2004.

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